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非法日租搶客 學者：旅宿多規畫夜間、親子遊程

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市為全台第二大城市，觀光景點與商圈資源豐富，吸引大量人潮。但以逢甲商圈為例，觀光熱點卻是日租套房重災區。圖／逢甲夜市管委會提供
台中市為全台第二大城市，觀光景點與商圈資源豐富，吸引大量人潮。但以逢甲商圈為例，觀光熱點卻是日租套房重災區。圖／逢甲夜市管委會提供

台中市為全台第二大城市，匯聚豐富觀光景點與商圈，吸引眾多人潮，卻因欠缺大型活動或國際展覽，加上日租套房多，蠶食合法觀光住宿商機，導致去年觀光旅館住用率低迷。學者指出，台中日租套房熱門，低價競爭難以吸引遊客，建議旅宿業者可多規畫夜間或親子遊程，吸引旅客過夜。

台中是非法日租套房的重災區，這些隱藏在法規之外的低價黑數，正嚴重蠶食合法業者的生存空間。台中旅宿業者指出，台中商圈鄰近民宿或日租套房多，每晚只要一、兩千元，便宜又CP值，吸引有預算考量的日韓港等國外散客，連鎖飯店為了競爭只能忍痛降價搶客，導致近年來台中旅宿業房價有下降趨勢。

林姓旅宿業者分析說，受到疫後出國潮影響，整體國旅市場稍微衰退，嚴重壓縮國內住宿需求，加上台中欠缺舉辦大型演唱會或國際活動，難具吸引力，無法吸引大批商務客及帶動住宿率。

朝陽科技大學休閒事業管理系主任毛祚彥指出，台中不是沒遊客，不過多數集中於假日旅遊住宿，平日觀光客較少，加上台中非法日租套房多，低價吸引國內外背包客入住，稀釋中低價位觀光旅館的來客數，導致整體住宿率下滑。

毛祚彥表示，「台中交通便利，一日生活圈是優勢也是劣勢」，很多遊客來台中遊玩，卻不見得會留宿。台中國際會展中心啟用後，每月可規畫不同主題大型展覽，可望吸引國內外商務客平日住宿；旅宿業者也可規畫親子及深度遊程，像是到高美濕地看夕陽，賞螢等晚上行程，把活動延續到晚上，提高旅客留宿意願。

台中國際會展中心今年三月廿三日啟用，旅宿業者期盼能藉由國際大展吸引商務客，補足平日慘澹的住宿率。有旅宿業者說，台中國際會展中心雖可吸引商務客，但水湳經貿園區交通不便，距離捷運遠，停車也不便，恐怕只有鄰近旅館可吃到這塊大餅，難以發揮外溢效應，市府應補足交通配套。

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