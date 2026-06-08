低價策略 台中旅宿 未催出高住宿率

台中市二○二五年觀光旅館平均房價降至近二千九百元，成為六都唯一跌破三千元大關的城市，不過「低價策略」並未成功催出高住宿率，去年住用率僅六成一，六都倒數第二。議員批評「看得到人潮卻賺不到錢」，市府觀光政策不能再流於點狀的大型活動，必須提出具體對策，才可吸引旅客留宿過夜。

根據交通部六都觀光旅館營運統計，台中市二○二五年的住宿平均房價二八七三元，是六都中唯一跌破三千元大關的城市，但台中市二○二五年的住宿率僅有六一點四四％，六都倒數第二；相較台北年增率三點五八％、桃園成長二點九八％，台中僅成長一點一四％，位居末段班。

民進黨市議員王立任表示，高CP值的旅宿價格應是吸引遊客的最佳優勢，但市府未創造讓遊客留宿的誘因，旅宿業「看得到人潮卻賺不到錢」，凸顯觀光動能熄火。議員黃守達說，觀光政策不能只追求人次與活動聲量，更應重視帶動的消費產值。市府須重新檢視觀光發展策略，結合展演、美食及舊城文化觀光等資源，打造讓旅客願意多留一晚的旅遊體驗。

旅宿業者表示，台中市旅宿業總家數超過五百家，房間數約兩萬四千間，居六都第二多，產品多也是競爭激烈的原因；至於房價跌破三千元，台中交通便捷，遊客傾向「一日遊」或傍晚即離開的過境模式，另季節性與節慶活動過後，平日的商務客與國際團客無法填滿房間，中小型商旅難免透過平台打價格戰。

中市觀旅局指出，台中市二○二五年住宿人次逾九二九萬人次，位居六都第二；且台中曾被Agoda評選為「亞洲九大住宿最平價旅遊地」之一，是台灣唯一上榜城市，顯見台中旅宿市場多元及高性價比特色，充分展現旅遊競爭力。

觀旅局表示，旅館房價受市場供需、旅館類型、商務旅客比例及區域競爭等因素影響，市府持續整合觀光活動、會展經濟，特色旅宿推廣及國際旅客開拓等措施，結合交通串聯與夜間觀光活動，提升旅客停留天數及留宿意願。