無人機創新運用中市日本取經 借鏡福島、大分經驗

台中經發局長張峯源率團參訪日本無人機展覽Japan Drone 2026，拜訪日本政府部門及無人機協會團體，了解日本政府在無人機法規制度、飛行管理、物流應用及測試驗證場域等推動經驗。

台中市經濟發展局今天發布新聞稿，透過JapanDrone 2026展會拜訪日本公部門及團體，深入了解日本政府在無人機產業所扮演的角色及功能。如福島縣建立世界級無人機測試基地，可供小型無人機至大型eVTOL進行起降或運輸測試，並投入災害救援、山區搜索等災防需求，也致力於人才培育、提供租稅優惠、進駐及研發補助、測試場域支援，形成真正產業聚落。

經發局說明，大分縣設置大分縣無人機協議會，推動企業媒合、技術交流、拓展市場、國際參展及人才培育等工作，還提供研發補助及建立測試場域與實驗室，如設立Ds-Labo可作為飛行測試場、設備測試場、實驗室，企業也可直接進駐研發；大分縣政府也將無人機投入實際應用，包括防災、山區巡檢、河川監測、農業應用、偏鄉或離島配送服務等重點領域。

經發局指出，日本無人機產業振興協會（JUIDA）為日本最大無人機產業推廣組織之一，長期協助日本政府推動無人機法規及飛行規範制定，並分享與不丹王國政府合作建立無人機飛行制度經驗。

張峯源說明，市府各局處已將無人機投入市政業務，未來將借鏡日本無人機創新運用，持續推動無人機投入農業、測繪、防災、環境或設施巡檢等各面向應用。