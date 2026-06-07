中央首長為陳素月政策背書 魏平政：相信未來也會答應我

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天與農業部長陳駿季及教育部長鄭英耀到彰化舉辦政策說明會，聚焦農業、教育及地方建設議題，現場包括農會、青農及養豬、養雞等產業團體代表約600多人參與。隨著年底縣長選舉逐漸升溫，中央部會首長同台站台，也被視為替陳素月拉抬選情。

對於中央部會首長接連到彰化為陳素月站台，國民黨彰化縣長參選人魏平政表示，目前也正規劃各鄉鎮市問政說明會。他認為，無論誰當選縣長，只要是對彰化有利的政策，中央都應持續支持與推動，「既然答應陳立委，相信未來也會答應魏縣長」，希望中央資源不要因人而異，真正嘉惠彰化縣民。

陳素月指出，縣內每年有1500名國小畢業生外流至台中就讀私校或國際學校，必須透過挹注教育資源、強化在地競爭力來留住人才。鄭英耀今表示，上任教育部長兩年來，陳素月委員已為彰化爭取約5億元教育經費，投入校舍整建、教學設備更新及教育環境改善等，提供學生更優質的學習環境。

陳駿季表示，彰化是農業大縣，其中苗圃產業更是全台第一，希望未來能將花卉產業打造為彰化的典範。農業部已規劃從品種改良、通路拓展及設施設備升級等面向投入資源，並結合觀光與在地美食，帶動更多人潮走進彰化，今年預計投入6600萬元推動相關計畫，明年也將爭取中期計畫經費，持續協助產業升級發展。

陳駿季指出，去年農業先後遭遇低溫、颱風及豪雨侵襲，彰化也受到7月豪雨衝擊，在陳素月及立委黃秀芳爭取下，農業部啟動天然災害補助機制，去年颱風災損補助金額超過10億元，表示彰化農業損失估計超過50億元。他表示，過去農業部多採從下而上受理申請，現在改以主動公告方式辦理補助，提高效率，也同步提供低利及無息貸款協助農民復耕。

此外，農業部近年持續推動冷鏈物流系統建設，陳駿季表示，彰化首座冷鏈物流中心預計今年9月開工，未來花卉批發市場及彰化果菜市場也將逐步改善冷鏈設備，提升農產品保鮮能力及市場競爭力。

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天與農業部長陳駿季及教育部長鄭英耀到彰化舉辦政策說明會，前縣長周清玉（左二）、翁金珠（右二）等人都到場支持。記者林敬家／攝影