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2026年「藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
活動內容精彩豐富，邀請原住民、客家、新住民及台語族群等多元文化團體輪番演出。台中市政府新聞局／提供
活動內容精彩豐富，邀請原住民、客家、新住民及台語族群等多元文化團體輪番演出。台中市政府新聞局／提供

臺中市大雅區公所主辦的「2026藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，在櫻花集團停車場盛大登場，結合了多元文化展演、市政宣導、親子互動及特色市集，邀請市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同感受大雅最熱情的仲夏嘉年華氛圍。

本次活動以「多元共融」為核心精神，由臺中市政府相關局處支持推動，透過音樂、美食、市集及文化交流，展現大雅區豐富的人文底蘊與社區活力，現場將洋溢熱鬧歡樂的節慶氛圍。

民政局長吳世瑋表示，活動的核心在於「族群融合」，不論閩南、客家、原住民新住民，大家生活在臺灣這片土地上，早已不分彼此，期盼透過活動凝聚大眾、展現團結。在此特別代表市長盧秀燕感謝市民八年來的支持。臺中市連年榮獲幸福城市評比全台第一，施政最重要的就是讓大家感受到幸福。

立法院副院長江啟臣致詞時表示，「一家烤肉萬家香」象徵著臺中不分閩南、客家、原住民與新住民的族群融合，大家就像一家人。正因為包容與友善，讓臺中成為最幸福的城市，期盼未來繼續攜手把這份共榮發揚光大，讓我們驕傲地說出「我臺中人，我驕傲」。

立法委員楊瓊櫻表示，大雅的文教發展與眾不同。在吳顯森議員時代，創立了大雅文教基金會，多年來結合各校家長會與顧問團，大家團結一致，每年在各個學校輪流舉辦活動；教育是所有的根本，臺中市目前每100元預算就有40元投入教育，這就是盧秀燕市長所創下的「幸福教育城市」。

未來各項公共議題經討論後，行政部門也會逐步落實。看見親子的溫馨互動與孩子的笑容，就是臺中市民最棒的幸福。

議員吳呈賢也感謝各機關支持活動辦理，透過多元族群文化展演展現大雅族群融合精神，期盼民眾藉此認識各族群文化特色，同時也歡迎大家踴躍參與市集消費，以實際行動支持在地產業發展。

議員吳建德表示，這幾年來，非常感謝盧秀燕市長與楊瓊瓔委員的大力支持，讓大家能共同「融耀大雅」，讓這項活動成功連辦三屆，現場所有的主任與鄉親也都能盡情享受。

大雅區長林麗蓉表示，「藝家人融耀大雅活動」不僅是一場文化嘉年華，更是凝聚地方情感與展現社區向心力的重要活動，希望透過多元族群展演，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中感受文化融合的溫度，也進一步深化市民對地方文化的認同感。

活動內容精彩豐富，現場邀請原住民、客家、新住民及台語族群等多元文化團體輪番演出，以音樂、舞蹈與特色展演呈現大雅多元文化魅力；晚會更重磅邀請台語歌王袁小迪與金曲歌后秀蘭瑪雅接力獻唱，以跨越族群動人歌聲，陪伴民眾度過熱情難忘的夏夜。

今年活動亮點「千人炊事體驗」，特別擴大辦理，延續「共融烤肉、凝聚情誼」理念，邀請民眾與親朋好友一同參與，在仲夏晚風中共享美食與交流時光，感受社區團聚的溫馨氛圍。

此外，現場也規劃在地青農、社區文創及多元族群特色美食市集，讓民眾能邊逛市集、邊品嚐美食，深入體驗大雅在地特色與文化魅力；活動期間並安排超過400份摸彩好禮，包括家電及生活用品等豐富獎項，並透過即時轉播抽獎過程，讓現場民眾共享驚喜與歡樂。

「2026藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，在櫻花集團停車場盛大登場。台中市政府新聞局／提供
「2026藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，在櫻花集團停車場盛大登場。台中市政府新聞局／提供

臺中 新住民 原住民

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