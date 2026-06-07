台中消防隊近3成冷氣逾10年…卻要求基層「限用」 議員批本末倒置

近日高溫炎熱，消防基層同仁反映「隊上嚴格限制冷氣使用」，中市議員揭露消防局各駐地使用逾10年的老舊冷氣有255台、占26.87%，呼籲全面汰換一級節能的冷氣，並非影響基層消防人員權益。中市消防局表示，已要求各單位不得強制規範冷氣使用時段，並持續改善外勤分隊冷氣設備使用情形。

民進黨市議員陳俞融指出，根據消防局提供近3年的電費統計資料，近兩年消防局的電費根本都有剩餘，2024年8個大隊與特搜合計電費預算1725萬元，截至年底實支數為1648萬257元，結餘高達76萬9743元。2025年度預算同樣編列1725萬元，實支數1699萬5613元，到年底也還有25萬4387元的剩餘。

陳俞融進一步檢視各分隊冷氣機齡數據說，耗電的根本原因在於基礎設施過於老舊。目前外勤分隊冷氣設備共949台，其機齡使用5年以下有284台、占29.93%；使用逾5年至10年則為410台、占43.20%；使用逾10年的老舊冷氣仍有255台、占 26.87%。

陳俞融批評，全市消防分隊有高達兩成七超過10年的耗電老舊機器，市府不思加速編列預算全面汰換老舊冷氣，反而把節電的壓力轉嫁給辛勞的打火英雄，簡直本末倒置、罔顧基層權益。她要求市府，應加速將現有255台使用超過10年的老舊冷氣全面汰換為一級變頻節能空調。

消防局表示，每年均編列預算購置一級節能冷氣設備，並逐步辦理汰舊換新。目前各分隊逾10年冷氣設備均可正常使用，後續也將持續爭取預算，加速設備汰換，改善外勤分隊生活環境。