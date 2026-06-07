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大庄浩天宮媽祖文化交流協會邀手作香包 近2000人參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供
中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供

中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第3屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦，邀請民眾手作香包，近2000人參加，許多父母帶子女參加說，自己第一次作香包，很有趣。

中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會表示，協會長期致力於媽祖文化推廣、地方文化傳承及文創交流，希望透過節慶活動讓更多年輕世代與親子家庭重新認識台灣傳統文化。今年邁入第3屆的「浩天端午」系列活動，以「浩天午香包」為主題，結合傳統端午習俗與創意文創設計，讓民眾在參與手作的過程中，感受到傳統文化的新樣貌。

活動現場規劃社群互動加碼活動，民眾完成作品後，拍照分享至 Facebook、Instagram 或 Threads，並標註台中浩天宮粉絲專頁及3位好友，即可參加擲筊挑戰。擲出一個聖杯者，可獲得經典文件卷宗夾。

中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供
中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供

中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供
中華民國大庄浩天宮媽祖文化交流協會主辦的「浩天端午 3.0－大庄媽慶端午第三屆浩天午香包手作活動」，今天在大庄浩天宮廟前廣場舉辦。圖／民眾提供

媽祖 台中浩天宮

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