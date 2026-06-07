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龍王尊神破天荒同框 鹿港龍王祭寫下首次雙龍會紀錄

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭」今天登場，今年最大亮點在於首度促成「雙龍會」，讓兩尊同源信仰的龍王尊神同場會師，彰化縣長王惠美（右三）與雲林縣長張麗善（左一）都出席。記者林敬家／攝影
2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭」今天登場，今年最大亮點在於首度促成「雙龍會」，讓兩尊同源信仰的龍王尊神同場會師，彰化縣長王惠美（右三）與雲林縣長張麗善（左一）都出席。記者林敬家／攝影

全台特有、傳承百年的「2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭」今天登場，適逢鹿港龍山寺龍王尊神重塑60年，彰化縣府邀請同為純真璞大師倡建、且兩廟淵源深厚的雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」蒞臨鹿港，成就歷史上首次「雙龍會」，共同參與龍王祭典及龍舟點睛儀式，為端午龍舟活動揭開序幕。

上午在鹿港龍山寺恭請麥寮拱範宮與龍山寺「龍王尊神」起駕，隨後由縣內藝陣及表演團隊隨同龍舟繞境祈福，隊伍沿中山路行進至鹿港天后宮，恭迎「水仙尊王」。下午則移師福鹿溪龍舟競賽場地，舉行莊嚴古禮「龍王祭典開光點睛」儀式，正式宣告2026鹿港慶端陽系列活動啟動，也象徵龍舟競賽進入祈福開光的重要階段。

彰化縣長王惠美表示，今年最大亮點在於首度促成「雙龍會」，讓兩尊同源信仰的龍王尊神同場會師，鹿港龍山寺與麥寮拱範宮同為純真璞大師倡建，歷史淵源深厚，今年又逢龍山寺龍王尊神重塑60年，使此次跨縣會香更具歷史意義。

雲林縣長張麗善指出，雲林與彰化僅隔西螺大橋，宗教與文化往來密切。拱範宮龍王尊神已有超過340年歷史，是重要無形文化資產，此次首度跨縣參與鹿港祭典，象徵兩地共同守護傳統信仰。她也期盼這類結合節慶與宮廟文化的活動能持續深化，讓宗教交流成為地方合作的重要橋梁。

麥寮拱範宮主委林東和表示，龍王尊神供奉百年以來首次出巡離開宮廟，在縣府與龍舟委員會促成下跨越西螺大橋參與盛會，意義非凡，也讓民眾得以一次參拜兩尊龍王尊神祈福平安。鹿港龍山寺主委施輝雄則指出，今年龍舟賽規模再創新高，廟方並捐贈「鹿港龍山寺2號」龍舟投入賽事，邀請全國民眾到場參拜並觀賞龍舟競渡盛況。

2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭今天登場，上午在鹿港龍山寺恭請麥寮拱範宮與龍山寺「龍王尊神」起駕。記者林敬家／攝影
2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭今天登場，上午在鹿港龍山寺恭請麥寮拱範宮與龍山寺「龍王尊神」起駕。記者林敬家／攝影

2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭今天登場，適逢鹿港龍山寺龍王尊神重塑60年，彰化縣府邀請同為純真璞大師倡建、且兩廟淵源深厚的雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」蒞臨鹿港，成就歷史上首次「雙龍會」。記者林敬家／攝影
2026鹿港慶端陽系列活動龍王祭今天登場，適逢鹿港龍山寺龍王尊神重塑60年，彰化縣府邀請同為純真璞大師倡建、且兩廟淵源深厚的雲林麥寮拱範宮「龍王尊神」蒞臨鹿港，成就歷史上首次「雙龍會」。記者林敬家／攝影

鹿港 龍山寺 鹿港天后宮

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