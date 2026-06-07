台中市單身聯誼助攻18對連線 9成高配對率

台中市政府民政局昨天和大雅區戶政事務所在大雅廚具旗艦館舉辦「味蕾邂逅‧幸福廚備中」單身聯誼活動，邀請40位單身男女化身一日主廚，在備料、烹調與合作過程中認識彼此、培養默契。台中市民政局長吳世瑋表示，活動成功促成18對參與者互表心意，配對率高達90%。

吳世瑋表示，市府今年規劃25場單身聯誼活動，結合運動體驗、創意手作、文化探索及生活風格等多元主題，為單身朋友打造更自在、豐富的交流平台。此次大雅戶所攜手在地知名廚具公司，將居家生活情境融入互動體驗，讓參與者在料理香氣與歡聲笑語中自然拉近距離，並在共同備料、烹調與分享美食的過程中，感受彼此合作的默契與溫暖。

大雅戶所主任蔡昇和表示，聯誼活動在「大雅廚具旗艦館：打造夢想中的家」浪漫揭幕，以「生活美學」與「共築日常」為主軸，結合全功能極智烹飪機體驗，讓自動化烹飪科技成為愛情的最佳助攻。參加者從挑選食譜、設定烹調程序到精心裝盤，在輕鬆無壓的互動中完成星級美味料理，透過料理任務設計，讓參加者在協作中看見對方的細心與創意。

大雅戶政所表示，活動中參與者分成5組攜手完成10道主題料理，現場氣氛由陌生拘謹逐漸轉為熱絡交流，笑聲不斷。許多參與者表示，共同下廚比起制式聊天更容易開啟話題，也能透過分工合作看見彼此自然真實的一面。