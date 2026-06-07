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三代從警警察阿公離世 警大孫子寫信送行字句充滿祖孫情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
溫登財（左三）從警40多年，日前離世，孫子錄取警大往學校報到前，特回通宵阿公阿嬤合影，一家三代警察世家。圖／溫國宏提供
溫登財（左三）從警40多年，日前離世，孫子錄取警大往學校報到前，特回通宵阿公阿嬤合影，一家三代警察世家。圖／溫國宏提供

台中市梧棲區長溫國宏之父溫登財日前離世，他們三代從警，警察爺爺離世，正讀警察大學孫子溫俊宇，寫信送阿公最後一程，字裡行間充滿祖孫情，他向阿公說「這是一封與你過去對話的信。」

溫國宏說，他父親溫登財從警40餘年，母親是家管。他中央警官學校正科51期畢，妻蔡秀珍擔任宜寧高中輔導室主任，大兒子溫威凱在台北市政府警察局文山二分局興隆派出所所長，目前就讀中央警察大學法律系研究所；老二女兒溫昱雯，現任曉明女中教師；老三溫俊宇，就讀中央警察大學犯罪防治系矯治組三年級，一家三代都從警。

小兒子溫俊宇日前寫信給阿公，對他而言，今年夏天與以往不同，阿公2026年5月23日晚間離世，沉默了一段日子，慢慢整理好自己的情緒後，他決定把這些回憶寫下來。這是一封與阿公過去對話的信。

他出生後1個月阿公剛好退休，他是頭一個自始至終，都沒領教過阿公火爆脾氣的孫子。回憶起兒時，他說和阿公外出玩，大多時候都是跟著到阿公朋友家泡茶，到附近的平交道看火車；他也提到曾看阿公在稻田裡施肥點滴。

他寫，警大懇親會當天，他見到阿公時，爺孫倆一起哭，他說出一直想問的問題「阿公，我沒讓你失望吧」，阿公邊哭邊說「沒有啦，你辛苦啦」。

兒時，阿公會帶到去家裡附近的派出所旁釣魚，他信中寫著，「阿公你知道嗎，那條你曾經陪我著去釣魚跟回家路，除了道路拓寬以及派出所改建外，其餘的街景幾乎都沒有改變。唯一的改變是，是這一次再經過那裡時，不再是去釣魚了，而是送你最後一程」。

返回高中母校招生後回通霄著警裝，與阿公阿嬤驕傲合影。圖／溫國宏提供
返回高中母校招生後回通霄著警裝，與阿公阿嬤驕傲合影。圖／溫國宏提供

孫子喜見阿公至真武宮為自己所求的祈願卡。圖／溫國宏提供
孫子喜見阿公至真武宮為自己所求的祈願卡。圖／溫國宏提供

警大新生特訓一週後懇親會，祖孫倆相見喜極而泣。圖／溫國宏提供
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