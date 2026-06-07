追加千億 中捷藍線爭中央補助

台中捷運藍線去年整體動工，主線工程年初招標，雖尚未動工，受到原物料價格上漲等影響，原編列一千六百一十五億元經費，已經不夠用。中市捷運工程局粗估，還需約一千億元，將比照高雄捷運黃線模式，向中央提報修正計畫爭取補助。

中捷目前僅綠線通車，藍線起自台中港區，由西向東延伸，在文心櫻花站與綠線交會，繼續向東到台中火車站與建國市場，雙線構成十字路網。捷工局規畫，藍線全長廿四點七八公里，分為八座高架車站與十二座地下車站。

藍線去年整體動工，主要是機電工程和機廠，主線土建工程今年招標，第一標ＢＣ11共三個高架車站，今年二月招標後二度流標，預算從九十九億元增加到一百一十九億元，第二標ＢＣ12有五個高架車站，六月五日招標，預算二百廿六億元。

捷工局長蘇瑞文坦言，因國際原物料上漲、人力成本等因素，原總經費一千六百一十五億元已不夠用，扣除土地徵收等費用，工程經費約一千零四十億元，目前已發包的機電標和正在招標的八個高架車站標用掉後，只剩八十七億元，勉強能完成一處地下站點。

蘇瑞文指出，剩下十一個地下站點，工程經費約需一千億元，捷工局已研擬重大工程修正計畫，預計近期提報交通部，按中央四成、地方六成比例，爭取四百億元補助款，中市府自籌六百億元；高雄捷運黃線也是循同樣的模式，爭取到九百零六億元追加預算。

蘇瑞文認為，原物料與人力成本上漲導致預算增加本就難以避免，加上高捷黃線去年爭取到行政院核准的先例，中捷應該能爭取到補助；藍線通車也會分為兩段，高架段先行通車，預計還須六到七年，地下段則要再等三、四年，力拚十年內全線通車。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純批評，藍線拖了這麼多年，到現在還沒實質動工，不管是人力成本、建築成本，以及疫情過後世界局勢變化等因素，導致經費持續上漲；如果要再追加上千億元的龐大預算，對市民是很大的損失，盧市府要負最大責任。