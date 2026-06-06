「功夫熊貓」現身！鹿港慶端陽光影藝術節夢幻點燈

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳，展期將到8月23日，每天18時30分至22時亮燈，縣長王惠美邀請全國民眾端午連假及暑假走訪鹿港，開啟美麗光影的功夫之旅。

王惠美表示，鹿港無論在傳統工藝、經典小吃、廟宇文化或歷史古蹟，都擁有經過時間淬鍊的「真功夫」，因此今年光影藝術節特別偕同美國夢工廠人氣 IP 「功夫熊貓」打造沉浸式光影場域，將阿波、蓋世五俠、烏龜大師及師傅等角色，轉化為大型光影裝置與互動場景，主燈是「無極雄心」，每30分鐘上演一場燈光秀。

此外，活動規畫「功夫熊貓集章任務－守護鹿港小鎮」，只需透過「愛玩彰化」LINE官方帳號，在舊鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港公會堂等指定地點掃描QR code，完成任2處集章，就有機會抽中 iPhone 17等多項好禮。同時串聯於6月7日龍王祭及國際海牛節等活動集章，可各增加1次抽獎機會。邀請民眾深入探索彰化濱海各處美景，延伸旅遊動線。

龍舟賽主委縣議議員凃淑媚代表致詞表示，今天的小鎮光影非常夢幻，誠摯邀請鄉親參加一年一度的龍王祭，共同揭開鹿港慶端陽龍舟賽的序幕；鹿港鎮長許志宏表示，小鎮光影藝術節藉由光影科技及裝置藝術的結合，將鹿港點綴得極為繽紛，歡迎民眾共襄盛舉；福興鄉長蔣煙燈表示，每年端午佳節都是鹿港福興地區的盛事，邀請鄉親蒞臨參與。

縣府城觀處表示，根據觀光署統計，2025年鹿港老街吸引超過2200萬人次，是全台最受歡迎的老街冠軍。本次以「百年功夫」為主軸，融合鹿港纏花工藝、傳統花窗及廟宇圖騰的語彙，配合電影景致，讓整座小鎮化身為可遊、可看、可吃的武林場域。

「鹿港慶端陽系列活動」則是6月19日至21日一連3天熱鬧登場，遊客除可以體驗屬於鹿港的絕世「功夫」，感受最具文化底蘊的夏日節慶，還可國際龍舟賽可以觀賞。更多活動資訊可至官方網站查詢，並關注「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供