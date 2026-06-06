快訊

捷運摳腳大叔傳惡臭！乘客閃避嘆「都是屑屑」北捷曝下場

魔咒？美股下一場考驗竟是世足賽 研究認證1理由股市恐遭殃

彰化毒駕男倒車衝撞！埔鹽分駐所長右腿骨裂 檢聲押被駁回將抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

「功夫熊貓」現身！鹿港慶端陽光影藝術節夢幻點燈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳，展期將到8月23日，每天18時30分至22時亮燈，縣長王惠美邀請全國民眾端午連假及暑假走訪鹿港，開啟美麗光影的功夫之旅。

王惠美表示，鹿港無論在傳統工藝、經典小吃、廟宇文化或歷史古蹟，都擁有經過時間淬鍊的「真功夫」，因此今年光影藝術節特別偕同美國夢工廠人氣 IP 「功夫熊貓」打造沉浸式光影場域，將阿波、蓋世五俠、烏龜大師及師傅等角色，轉化為大型光影裝置與互動場景，主燈是「無極雄心」，每30分鐘上演一場燈光秀。

此外，活動規畫「功夫熊貓集章任務－守護鹿港小鎮」，只需透過「愛玩彰化」LINE官方帳號，在舊鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港公會堂等指定地點掃描QR code，完成任2處集章，就有機會抽中 iPhone 17等多項好禮。同時串聯於6月7日龍王祭及國際海牛節等活動集章，可各增加1次抽獎機會。邀請民眾深入探索彰化濱海各處美景，延伸旅遊動線。

龍舟賽主委縣議議員凃淑媚代表致詞表示，今天的小鎮光影非常夢幻，誠摯邀請鄉親參加一年一度的龍王祭，共同揭開鹿港慶端陽龍舟賽的序幕；鹿港鎮長許志宏表示，小鎮光影藝術節藉由光影科技及裝置藝術的結合，將鹿港點綴得極為繽紛，歡迎民眾共襄盛舉；福興鄉長蔣煙燈表示，每年端午佳節都是鹿港福興地區的盛事，邀請鄉親蒞臨參與。

縣府城觀處表示，根據觀光署統計，2025年鹿港老街吸引超過2200萬人次，是全台最受歡迎的老街冠軍。本次以「百年功夫」為主軸，融合鹿港纏花工藝、傳統花窗及廟宇圖騰的語彙，配合電影景致，讓整座小鎮化身為可遊、可看、可吃的武林場域。

「鹿港慶端陽系列活動」則是6月19日至21日一連3天熱鬧登場，遊客除可以體驗屬於鹿港的絕世「功夫」，感受最具文化底蘊的夏日節慶，還可國際龍舟賽可以觀賞。更多活動資訊可至官方網站查詢，並關注「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

功夫熊貓 鹿港 王惠美

延伸閱讀

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

老鷹、烏龜、狐獴都來了！2026 TOYOTA RUN新竹寵物場吸引逾5,000人與毛孩共跑幸福回憶

彰化鹿江國中小第4期動土 興建教室及學生宿舍

澎湖海上花火節望安場登場 無人機結合海島風情

相關新聞

一紙命令全收回！清水200農民怒控軍方強占百年祖產 比日本人還惡劣

台中市清水區的軍民土地抗爭，今日上午近200名承租農民、在地三位里長及清水區公所租佃委員，齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場召開協調會，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」、「司法不公」，如果依然不理不睬，或給予適當補償，將聚集前往總統府陳情抗議。

「功夫熊貓」現身！鹿港慶端陽光影藝術節夢幻點燈

「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，今天晚間舉辦開燈儀式，點亮鹿港夜空，現場結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳，展期將到8月23日，每天18時30分至22時亮燈，縣長王惠美邀請全國民眾端午連假及暑假走訪鹿港，開啟美麗光影的功夫之旅。

11地下車站沒錢蓋…中捷藍線預算再增千億 中市府：比照高捷黃線爭補助

台中捷運藍線去年整體動工，預估經費1615億元，主線工程年初開始招標，雖尚未動工，受到原物料價格上漲等影響，原編列經費已經不夠用。中市捷運工程局粗估，還需要約1000億元，將向中央提報修正計畫爭取補助，比照高雄捷運黃線的模式。

彰化東螺溪守護日邁入14年 親子、企業主動參與為環保盡心力

彰化縣東螺溪守護日淨溪活動邁入第14年，300多人透過電話、網路報名主動參加，不少民眾到場後發現有DIY植栽、舊愛變新寵等攤位，結束淨溪趕快到攤位闖關拿好禮、組合環保小盆栽，感到不虛此行。

彰化員林青商潑水節挑戰參加5千人次 移師圓林園舉辦

彰化縣員林青商潑水節又來了，今年挑戰參加人數5千人，7月11日移師員林市圓林園舉辦，當天除了盡興玩水，還有充氣滑水道、闖關拿好禮、青年文創市集，喜歡玩水的民眾不可錯過。

捐6張發票免費看國際大環演出、喝50嵐！首屆嵐星公益達人秀500席秒殺

炎夏酷暑，台中宏恩社會福利慈善基金會今聯合6大公益社團，攜手連鎖飲料業者中區50嵐，舉辦第一屆「嵐星公益達人秀」，憑6張發票即可換取門票，可免費看國際大環藝術表演等，還有消暑的珍珠鮮奶茶可喝，500個座位秒殺、大爆滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。