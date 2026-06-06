11地下車站沒錢蓋…中捷藍線預算再增千億 中市府：比照高捷黃線爭補助

台中捷運藍線去年整體動工，預估經費1615億元，主線工程年初開始招標，雖尚未動工，受到原物料價格上漲等影響，原編列經費已經不夠用。中市捷運工程局粗估，還需要約1000億元，將向中央提報修正計畫爭取補助，比照高雄捷運黃線的模式。

中捷目前僅綠線通車，藍線起自台中港區，由西向東延伸，在文心櫻花站與綠線交會，繼續向東到台中火車站與建國市場，雙線構成十字路網。捷工局規畫，藍線全長24.78公里，分為8座高架車站與12座地下車站，總經費1615億元。

藍線去年整體動工，主要是機電工程和機廠，主線土建工程今年招標，第一標BC11共3個高架車站，今年2月招標後二度流標，預算從99億元增加到119億元，第二標BC12有5個高架車站，6月5日招標，預算226億元。

捷工局長蘇瑞文坦言，國際原物料上漲、人力成本等因素，原本招標金額無法標出，只能提高金額；總經費1615億元扣除土地徵收等費用，工程經費約1040億元，目前已經發包的機電標和正在招標的8個高架車站標用掉後，只剩下87億元，勉強能完成1處地下站點。

蘇瑞文指出，剩下11個地下站點，工程經費約需1000億元，捷工局已研擬重大工程修正計畫，預計近期提報交通部，按中央四成、地方六成的比例，爭取400億元補助款，中市府自籌600億元；高雄捷運黃線也是循同樣的模式，爭取到906億元追加預算。

蘇瑞文認為，原物料與人力成本上漲導致預算增加本就難以避免，加上有先例，應該能爭取到這筆補助，高捷黃線去年從爭取到行政院核准，約6到7個月；藍線的通車也會分為兩段，高架段先行通車，預計還須6到7年，地下段則要再等3、4年，力拚10年內全線通車。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純批評，藍線拖了這麼多年，到現在還沒實質動工，不管是人力成本、建築成本，以及疫情過後世界局勢的變化，很多因素導致經費持續上漲；如果要再追加上千億元的龐大預算，對市民是很大的損失，盧市府要負最大責任。