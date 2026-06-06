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彰化東螺溪守護日邁入14年 親子、企業主動參與為環保盡心力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「東螺溪守護日—減塑淨溪GO」，參加民眾DIT植栽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「東螺溪守護日—減塑淨溪GO」，參加民眾DIT植栽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪守護日淨溪活動邁入第14年，300多人透過電話、網路報名主動參加，不少民眾到場後發現有DIY植栽、舊愛變新寵等攤位，結束淨溪趕快到攤位闖關拿好禮、組合環保小盆栽，感到不虛此行。

彰化縣環保局指導湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會，執行115年彰化縣環境教育基金補助環境教育計畫，今在東螺溪台灣欒樹公園舉辦「東螺溪守護日─減塑淨溪GO」，獲得溪湖扶輪社、東螺溪獅子會、河東社區巡守隊、二林鎮華崙社區、溪湖鎮公所和縣議員陳玉姬服務處等單位協辦，場面相當熱鬧。

湖埔社大執行長林淑玲說，淨溪活動舉辦14年，東螺溪從又臭又髒逐漸恢復為清淨溪流，可以在溪邊舉辦活動沒聞到臭味，期待更多單位和團體共同投入保護「彰化母親河」東螺溪。

第四河川分署長賴朝鵬表示，今活動和湖埔社大等單位共同宣導大家愛護水岸環境，「您不要丟，我們就不用撿」，並透過二手市集、水質淨化實驗等攤位，讓資源能永續利用及了解水資源可貴，四河分署今與各單位、團體守護東螺溪的未來，感覺非常有意義。

各個攤位以DIY植栽的人氣最旺，帶孩子參加的家長表示，原本以為單純淨溪，沒想到還有很多攤位，他帶孩子闖關、組合植栽，活動不虛此行

金和興董事長葉信良說，金和興創立六十周年，跟著時代邁向ESG和實踐聯合國sDGS，今帶著約30名員工參加淨溪，為保護環境盡一分力也落實企業社會責任，第一次參加活動的他和員工都收穫滿滿。

彰化縣「東螺溪守護日—減塑淨溪GO」，300多人參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「東螺溪守護日—減塑淨溪GO」，300多人參加。記者簡慧珍／攝影

彰化 減塑

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