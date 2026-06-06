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彰化員林青商潑水節挑戰參加5千人次 移師圓林園舉辦

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市潑水節當天將贈送700支水槍。記者簡慧珍／攝影立
彰化縣員林市潑水節當天將贈送700支水槍。記者簡慧珍／攝影立

彰化縣員林青商潑水節又來了，今年挑戰參加人數5千人，7月11日移師員林市圓林園舉辦，當天除了盡興玩水，還有充氣滑水道、闖關拿好禮、青年文創市集，喜歡玩水的民眾不可錯過。

員林市公所、員林青商會今在圓林園舉辦「2026員林青商潑水節」暖身活動，代理市長賴致富說，員林青年商會一直是協助推動員林青年政策和在地活化的最強夥伴，近幾年高溫不斷，員林青商結合傳統文化舉辦潑水節，藉由潑水象徵「洗淨過去的厄運、迎來潔淨與祝福」，市公所感謝員林青商會為市民打造安全、瘋狂且免費的消暑空間。

員林青年商會長曾品皓說，青商會核心精神是「訓練自己，服務社區」，潑水節參加人數逐年增加，去年3千多人次參加，今年員林青商青年夥伴決定挑戰5千人次，一手策畫包辦活動，決定活動場地移到員林市圓林園，當天發送700支水槍，並結合SDGs社區永續宣導攤位與青年創業文創市集。

曾品皓又說，7月11日潑水活動全開放市民免費參與，現場設置完善的醫護站、更衣區與補水站，員林青商潑水節規格再升級，加碼設置巨型充氣滑水道」，主打極速清涼，期待民眾玩得過癮。

彰化縣員林青商會將舉辦潑水節。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林青商會將舉辦潑水節。記者簡慧珍／攝影

潑水節 員林 彰化縣

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