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捐6張發票免費看國際大環演出、喝50嵐！首屆嵐星公益達人秀500席秒殺
炎夏酷暑，台中宏恩社會福利慈善基金會今聯合6大公益社團，攜手連鎖飲料業者中區50嵐，舉辦第一屆「嵐星公益達人秀」，憑6張發票即可換取門票，可免費看國際大環藝術表演等，還有消暑的珍珠鮮奶茶可喝，500個座位秒殺、大爆滿。
這場公益達人秀今天中午在中興大學附屬高中演藝廳登場，特別邀請知名網紅KOL「挑嘴男」擔綱主持，演出陣容更具備國際水準，包括享譽國際的大環藝術家楊世豪、火舞戰鼓達人黃立芃、武鈴忍者鄭湧蒼、加一吉他、雲堤舞藝學院與高雄鼓道場等接連登場，震撼的表演讓觀眾目不轉睛。
現場不僅有高水準演出，主辦單位中區五十嵐執行長柯秋燕更豪氣提供消暑的珍珠鮮奶茶，讓民眾在熱浪中享受清甜涼意。嘉義、雲林縣衛生局的護理師特地趕來，與宏恩基金會董事長特助廖淑芬一同捐出發票支持，展現跨縣市的愛心響應。
宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞表示，炎熱的夏天容易心浮氣躁，希望藉由這樣的公益慈善活動，讓人在夏日的午後，聆聽一場動人心弦的演唱會，彷彿一陣涼風襲來，帶來氣定神閒的喜悅。
柯秋燕強調，期盼透過這一場視覺震撼跟人文關懷的公益慈善盛會拋磚引玉，帶動社會大眾對於弱勢團體的關注，將達人精神轉化為持續關懷社會的永續力量。
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