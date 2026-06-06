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中市6社團攜飲料業者辦嵐星秀 鼓勵捐發票做公益

中央社／ 台中6日電

台中市宏恩社會福利慈善基金會等6大社團，今天攜手連鎖飲料業者中區50嵐舉辦嵐星公益達人秀，民眾只要捐出6張發票，就可免費入場觀賞，500個座位迅速額滿。

宏恩社會福利慈善基金會等6大公益社團，攜手中區50嵐連鎖飲料業者，下午在國立中興大學附屬高中演藝廳，舉辦第1屆嵐星公益達人秀，演出者包括大環藝術家楊世豪、火舞戰鼓達人黃立芃、武鈴忍者鄭湧蒼、加一吉他、雲堤舞藝學院和高雄鼓道場等。

來自嘉義及雲林縣衛生局的護理師也跟宏恩基金會董事長特助廖淑芬，當場捐出發票，爭取入場觀賞達人秀機會，現場500個座位，很快就額滿。

宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞表示，炎熱的夏天容易心浮氣躁，希望藉由這樣的公益慈善活動，讓人在夏日的午後，聆聽一場動人心弦的演出，彷彿一陣涼風襲來，帶來氣定神閒的喜悅。

主辦單位中區50嵐執行長柯秋燕也說，50嵐在現場提供冰涼的珍珠鮮奶茶，讓民眾在炎熱的夏天當中飲用來降溫，也希望透過這一場視覺震撼跟人文關懷的公益慈善盛會拋磚引玉，帶動社會大眾對於弱勢團體的關注，將達人精神轉化為持續關懷社會的永續力量。

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