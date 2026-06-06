聽新聞
0:00 / 0:00
中市6社團攜飲料業者辦嵐星秀 鼓勵捐發票做公益
台中市宏恩社會福利慈善基金會等6大社團，今天攜手連鎖飲料業者中區50嵐舉辦嵐星公益達人秀，民眾只要捐出6張發票，就可免費入場觀賞，500個座位迅速額滿。
宏恩社會福利慈善基金會等6大公益社團，攜手中區50嵐連鎖飲料業者，下午在國立中興大學附屬高中演藝廳，舉辦第1屆嵐星公益達人秀，演出者包括大環藝術家楊世豪、火舞戰鼓達人黃立芃、武鈴忍者鄭湧蒼、加一吉他、雲堤舞藝學院和高雄鼓道場等。
來自嘉義及雲林縣衛生局的護理師也跟宏恩基金會董事長特助廖淑芬，當場捐出發票，爭取入場觀賞達人秀機會，現場500個座位，很快就額滿。
宏恩社會福利慈善基金會董事長吳子鈞表示，炎熱的夏天容易心浮氣躁，希望藉由這樣的公益慈善活動，讓人在夏日的午後，聆聽一場動人心弦的演出，彷彿一陣涼風襲來，帶來氣定神閒的喜悅。
主辦單位中區50嵐執行長柯秋燕也說，50嵐在現場提供冰涼的珍珠鮮奶茶，讓民眾在炎熱的夏天當中飲用來降溫，也希望透過這一場視覺震撼跟人文關懷的公益慈善盛會拋磚引玉，帶動社會大眾對於弱勢團體的關注，將達人精神轉化為持續關懷社會的永續力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。