彰化台鐵舊宿舍群三期工程修復完工 將招商引進文創產業

有百年歷史的彰化台鐵舊宿舍群，荒廢閒置多年，經彰化市公所與台鐵公司陸續辦理修復，其中，列為第三期的3棟文化景觀建築修復工程，包括知名地標「洞洞屋」與日式宿舍，歷時兩年施工，今天舉辦竣工與開箱典禮，將招商引進文化創意產業。

彰化台鐵舊宿舍群1922年與縣定古蹟彰化扇形車庫同年誕生，至今已逾100年，是台灣從日治時期至今，保存相對完整的台鐵員工居住聚落，原有66棟建築拆除18棟，其餘48棟建築有6棟列入彰化縣歷史建築，2018年全區登錄為文化景觀，在台灣鐵道史上極具代表性。

彰化市長林世賢今天表示，彰化台鐵舊宿舍群擁有成為國際級鐵道文化觀光景點的潛力，為活化台鐵舊宿舍群，市公所與台鐵公司持續合作，陸續完成第一期綠美化工程、打造舊宿舍廣場，第二期開放空間改善工程、改善宿舍區巷道及增添指標與裝置藝術設施。

林世賢表示，今天完工的第三期工程修復建築物，包括彰美路一段8巷1號、8巷3、5、7號及8巷2、4號等3棟，修復工程共斥資了7836萬元，其中洞洞屋設計可通風但雨飄不進來的特性；配合工程完工，市公所也將同步辦理招商，朝規劃為文化創意產業進駐，並兼具展覽空間與遊客中心功能空間，成為未來帶動舊宿舍群活化樞紐。

參加今天剪綵及開箱典禮的人士，除彰化市長林世賢外，還有民進黨彰化縣長參選人陳素月、黃秀芳等人，彰化台鐵舊宿舍群修復如果一次性修復完成要10多億元，陳素月發下豪語表示，如果她順利當選縣長，會全力促成。

為了慶祝修復工程竣工及迎接鐵路節，市公所在今天及明天同步舉辦「彰化驛官舍鐵支路嘉年華」活動，包括鐵道主題闖關遊戲、手作課程、光影互動遊戲及親子音樂劇場表演，還有扇形車庫歷史導覽、彰化鐵路村特展與鐵道市集等活動，打造文化、休憩與觀光融合的假日活動，讓遊客感受彰化的鐵道歷史與生活風貌。

今天的開幕典禮還發生噴射彩帶纏繞電車線的插曲，經台鐵人員移除後，未影響行車。

彰化市長林世賢（右）與民進黨彰化縣長參選人陳素月導覽，介紹台鐵舊宿舍群洞洞屋的洞洞設計，可通風但雨飄不進來的特性。記者劉明岩／攝影

台鐵舊宿舍群洞洞屋後方，可以觀覽鐵道上的火車進出。記者劉明岩／攝影