彰化端午募得75萬元愛心物資 送達500戶經濟邊緣戶

端午節即將到來，彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦端午節關懷弱勢活動，今年到目前接受捐贈的物資價值約75萬元，預計發放關懷金、美味肉粽及生活物資予縣內500戶經濟邊緣戶，將由大榮物流公司協助提供物資配送服務。

出席活動的縣長王惠美表示，公私協力端陽送暖，感謝大家長期投入公益服務的企業與慈善團體，有錢出錢有力出力，致贈關懷金、美味肉粽及生活物資給縣內經濟邊緣戶，盼在端午佳節前夕傳遞社會溫情，讓愛與溫暖如同粽香傳遍縣內的每個角落。

王惠美說，縣府積極整合公私資源，善用民間善款，並結合臺灣期貨交易所股份有限公司與統一企業社會福利慈善事業基金會捐贈物資約25萬元，泉碩科技公司捐贈39萬5千元物資，總捐贈物資價值約75萬元，也特別感謝嘉里大榮物流司協助提供物資配送服務。

縣府社會處表示，縣府自2015年起迄今，持續提供公益物資載送服務，累積計1254次，市值670萬餘元，攜手關懷弱勢民眾，減輕生活負擔、紓緩生活困境。