彰化秘境石牌坑步道牆面遭塗鴉 市公所：查證破壞屬實將報案

彰化市八卦山區秘境「石牌坑親水生態步道」，近日步道長滿苔蘚的牆面，遭人用硬物刻字塗鴉，顯得十分突兀， 長期關注此地生態的彰化市公所市政顧問王遠憲痛批此舉生態素養不足，市公所表示，若查證屬實將向警方備案，要求破壞者恢復原狀或賠償。

位在彰化市東區八卦山的「石牌坑」是四面佛寺附近的小溪流，因長年都有湧泉而孕育了豐富的生態，除保有原始自然景觀，更有豐富的動植物，包括黃綠澤蟹、台灣鳯蝶、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、樹蛙、人面蜘蛛等，再加上環境清幽涼爽，蟲鳴鳥叫，徜徉其間彷彿置身世外桃源，由市公所透過立委黃秀芳爭取經費開闢為石牌坑親水步道，供民眾尋幽探勝。

王遠憲表示，被塗鴉的地點就位在石牌坑步道入口不遠處，步道兩旁原有水泥牆，因石牌坑較潮溼，長滿苔蘚，有雨時呈現綠油油的一片相當漂亮，近來因缺少雨水滋潤而呈現灰色假死狀態，近日卻有遊客在壁上刻字，範圍約有50公尺。

王遠憲說，石牌坑被塗鴉處，雖然只要雨來就會恢復綠意，但被刻處沒了苔蘚，則會呈現空白，顯得很突兀。令人憂心的是，遊客此一欠缺公德心的舉動，往往會形成「破窗效應」， 有人會隨之模仿，造成更大破壞，有必要遏止此一行為。

彰化市公所表示，未接獲通報「石牌坑親水生態步道」牆面遭人塗鴉，將派員查看，若查證屬實，將向警方報案，並要求破壞者恢復原狀或賠償。

彰化市八卦山區秘境「石牌坑親水生態步道」，近日步道長滿苔蘚的牆面，遭人用硬物刻字塗鴉，顯得十分突兀。圖／王遠憲提供

彰化市八卦山區秘境「石牌坑親水生態步道」，近日步道長滿苔蘚的牆面，遭人用硬物刻字塗鴉，顯得十分突兀。圖／王遠憲提供