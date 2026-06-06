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一紙命令全收回！清水200農民怒控軍方強占百年祖產 比日本人還惡劣

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
200位農民上午齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」。記者黑中亮／攝影
200位農民上午齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」。記者黑中亮／攝影

台中市清水區的軍民土地抗爭，今日上午近200名承租農民、在地三位里長及清水區公所租佃委員，齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場召開協調會，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」、「司法不公」，如果依然不理不睬，或給予適當補償，將聚集前往總統府陳情抗議。

清水合作農場場長鄭明峰指出，這批佃農的祖先、阿公或曾祖父，從日治時期就在此持續耕種，至今已達80至90年；台灣光復後，政府將大台中州產重新劃分，當時清水鎮部分公有土地劃歸軍方，另一部分則劃給彰化縣政府；隨後縣府依「三七五減租」政策，將53公頃土地租給清水合作農場，農場再轉租給現今的佃農（場員），雙方本有合法的租賃關係。

合作農場多年來代管農地並向農民收取租金，也都如實上繳給軍方，然而，這起平靜的耕作關係卻逐漸變調，農民痛訴軍方（國防部政治作戰局及軍備局）於1989年片面毀約，指稱承租農民是「占用」且沒有租賃關係，隨後對簿公堂，如今軍方官司在前年底勝訴後，已在農地旁架設告示，準備強行收回海濱、武鹿、槺榔、中社等里約41公頃農地，影響高達210戶農民的生計。

93歲的蔡姓老農表示，看著田裡即將抽穗的稻作，聲淚俱下地控訴，這片高達數十公頃的耕地，是父祖輩自日治時期就流血流汗開墾至今，軍方如今打贏官司就片面毀約、強硬收回且不予補償，甚至在法院判決確定前就插牌恐嚇農民，行徑簡直「比日本人還可惡！」

清水合作農場強調，軍方在清水擁有龐大耕地卻從不耕作，「過去多次協調會上，軍方只有一句冷冰冰的話，「你們去法院告！」抗議農民憤怒表示，現在法院程序甚至還沒判決確定，軍方就急不可耐地在耕地上插牌，揚言要以「竊佔國土罪」起訴務農的老農，根本是司法黑箱、欺負善良百姓，儼如古代軍閥。

軍方根本沒有實際計畫使用的軍事目的，如今強推收回，叫老農未來如何生存？農民訴求軍方必須保障合法的租賃關係，若真要收回，軍方應拿出誠意、提出突破性作法，至少比照土地公告現值的一成發放補償金，給予弱勢佃農最後的退路。

老農不滿地痛斥：「這些耕地目前一分地市價大概一億元，軍方卻想一毛不拔收回！軍方應該去打共匪、搶共匪的地，怎麼會是來打壓台灣最弱勢的佃農？難怪國軍連一瓶礦泉水要120元、一張椅子要五萬多元，全是民脂民膏！」揚言，若軍方再不給予合理補償，將發動更大規模北上前往總統府抗爭。

面對農民的強烈反彈與怒火，國防部事後回應表示，理解農民們對於土地的情感與生計顧慮，然而法院已判決雙方沒有租賃關係，農民是違法占耕多年，會持續與農民溝通，期盼能尋求合法的解決途徑。

清水合作農場場長鄭明峰指出，這批佃農的祖先、阿公或曾祖父，從日治時期就在此持續耕種，至今已達80至90年。記者黑中亮／攝影
清水合作農場場長鄭明峰指出，這批佃農的祖先、阿公或曾祖父，從日治時期就在此持續耕種，至今已達80至90年。記者黑中亮／攝影

93歲的蔡姓老農表示，看著田裡即將抽穗的稻作，聲淚俱下地控訴，這片高達數十公頃的耕地，是父祖輩自日治時期就流血流汗開墾至今。記者黑中亮／攝影
93歲的蔡姓老農表示，看著田裡即將抽穗的稻作，聲淚俱下地控訴，這片高達數十公頃的耕地，是父祖輩自日治時期就流血流汗開墾至今。記者黑中亮／攝影

200位農民上午齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」。記者黑中亮／攝影
200位農民上午齊聚在清水港區藝術館旁及清水合作農場，眾人高舉抗議標語，群情激憤地痛批國防部「軍方霸占農民祖產」。記者黑中亮／攝影

看著田裡即將抽穗的稻作，老農聲淚俱下地控訴軍方在耕地上插牌，揚言要以「竊佔國土罪」起訴務農的老農。記者黑中亮／攝影
看著田裡即將抽穗的稻作，老農聲淚俱下地控訴軍方在耕地上插牌，揚言要以「竊佔國土罪」起訴務農的老農。記者黑中亮／攝影

清水合作農場場長鄭明峰指出，這批佃農的祖先、阿公或曾祖父，從日治時期就在此持續耕種，至今已達80至90年。記者黑中亮／攝影
清水合作農場場長鄭明峰指出，這批佃農的祖先、阿公或曾祖父，從日治時期就在此持續耕種，至今已達80至90年。記者黑中亮／攝影

農民 台中市 國防部

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