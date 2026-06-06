中捷藍線啟動採購公開閱覽作業 邀廠商參與

台中市政府捷運工程局今天公布，捷運藍線串聯全線車站關鍵軌道工程5月完成期末報告審查，啟動採購公開閱覽作業，邀國內、外優質廠商參與建設。

捷運局長蘇瑞文表示，軌道工程是捷運系統銜接土建、橋梁、隧道與機電系統重要核心介面，也是未來電聯車測試及營運關鍵基礎。

為確保工程品質並落實採購公開透明，蘇瑞文說，正式招標前辦理公開閱覽，讓潛在投標廠商提前掌握工程內容、契約條件及施工規範，廣納業界專業意見，作為後續招標文件精進重要參考。

捷運局說，藍線海線段部分路段縱坡較大、彎道較多，及車站進出站區域鋼軌磨耗較明顯，規劃全面採用「耐磨鋼軌」，提升鋼軌使用壽命及系統穩定性；全線道岔系統採用「可動式岔心」設計，可有效降低列車通過時衝擊、噪音與振動，提升乘車舒適度，減少影響沿線居民生活環境。

蘇瑞文表示，捷運藍線串聯台中港、海線地區、市中心及台中火車站，是台中東西向軌道路網重要主幹，未來完工通車後，將與捷運綠線形成「十字型路網」，進一步提升公共運輸服務量能與整體運輸效率。

捷運局說，採購公開閱覽5日起辦理，相關圖說及文件已刊登於政府電子採購網，歡迎廠商下載參閱並提供意見。