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台中社區治安研習觀摩 分享營造成果

中央社／ 台中6日電

台中市政府警察局在國立台中科技大學舉辦社區治安研習觀摩活動，分享治安社區經驗，展示營造成果。警察局長吳敬田到場勉勵守望相助夥伴，持續為城市安全奉獻心力。

警察局今天發布新聞稿表示，5日社區治安研習觀摩活動為結合社區力量，強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係以達到永續經營。活動吸引全市各區守望相助隊、社區發展協會及市府各相關局處代表共襄盛舉，交流氣氛熱烈。

活動在薩克斯風演奏中揭開序幕，由警察局犯罪預防科報告社區治安策略檢測及成果；隨後由內政部核定為標竿社區的績優治安社區「北區錦平里社區」分享治安社區經驗，里長游金隆說明錦平里連年獲環境保護及治安獎項營造成果。

警察局表示，警力有限、民力無窮，錦平里獲內政部標竿社區肯定是台中驕傲，期盼透過研習與演練，將成功的社區治安營造經驗化點為面，推廣到全市各角落，攜手共築幸福安心台中城。

台中 內政部

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