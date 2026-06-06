2028完工 溪湖青年住宅動土

彰化縣溪湖鎮青年住宅新建統包工程昨天舉行動土典禮，將興建七十六戶住宅單元公寓大樓，預計二○二八年完工。縣府在動土後於社群網站發文，不少網友留言詢問「怎麼買？」縣府表示，申請人須年滿二十歲至四十五歲，且設籍彰化縣累計滿三年以上。

彰化縣長王惠美表示，縣府已陸續推動員林、伸港及溪湖三處青年住宅，溪湖是第三處興建基地，基地面積七二九坪，投入四點七億元興建地下一層、地上十層建築，規畫一房型二十四戶、兩房型五十二戶，共七十六戶住宅單元，預計二○二八年年中完工後開放符合資格青年申請。

王惠美指出，溪湖青宅位於湖東段，鄰近東環路都市計畫生活圈，周邊有果菜市場、溪湖國小、湖東國小及商場等設施，生活機能完善，希望協助青年在家鄉安居樂業，促進地方發展。

房地產業者分析，基地周邊鄰近果菜市場、資源回收場及變電所，區位條件屬中等，十年前當地房價每坪約十五萬元，近年上升至二十五萬元左右，隨著營建成本持續攀升，加上中科二林園區帶動就業與居住需求，預估兩年後完工時，有機會挑戰每坪三十萬元。

彰化縣府表示，第一處推動的伸港青年住宅曾多次流標，第二處員林青年住宅改採統包方式後順利發包，於二○二四年八月動土，今年五月完工。雖尚未交屋，但已開放申購，目前共有一○六四人登記搶購四十二戶住宅，預計七月公開抽籤。

伸港青年住宅後續也改採統包辦理，二○二五年六月動土，施工進度達百分之三十一，預計二○二七年八月完工。縣府希望透過持續興建青年住宅，減輕青年購屋負擔，吸引人口留鄉發展。