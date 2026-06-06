中市逐步開放 機車直接左轉

台中市交通號誌路口超過六千處，居六都之冠，多數雙線以上道路均規定機車兩段式左轉。近年要求鬆綁聲浪增加，交通局已完成五十四處路口取消兩段式左轉，但是否全面開放，仍牽涉安全、駕駛習慣與交通環境等因素。

台中市交通局長葉昭甫表示，機車兩段式左轉已實施多年，近年不少民眾及民代反映，隨著部分道路逐步開放機車行駛內側車道，為何不能直接左轉？

葉昭甫指出，台中市自二○一九年起陸續檢討部分雙線道路口取消機車兩段式左轉的可行性，經多次討論後，朝逐步開放推動。不過有民眾及議員認為進度過慢，主張全面取消限制。

他坦言，多數用路人早已習慣兩段式左轉，若改為直接左轉，不僅機車騎士需要適應，汽車駕駛與行人也可能受到影響。由於各路口條件差異大，交通局仍以安全為優先原則，採個案評估方式審慎推動。

交通局統計，全市已有五十四處路口取消機車兩段式左轉。針對實施超過一年的路口進行追蹤發現，約百分之二十四路口的機車相關事故持平或下降，約百分之七十六路口事故數增加。交通局強調，事故變化未必與取消兩段式左轉有直接因果關係，需更長時間觀察分析。

交通局表示，未來將持續依據路口車流量、道路寬度及交通特性因地制宜調整。近期取消兩段式左轉的路口，仍保留原有機車待轉區，讓習慣待轉的騎士維持原有方式；同時在內側車道增設機車停等區，提供直接左轉的騎士使用。

逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢認為，取消兩段式左轉牽涉交通工程、法規制度、駕駛行為、交通教育及不同車種互動的大型交通議題，影響層面廣泛，應由政府、學界及民間共同討論，凝聚社會共識後再推動，不宜倉促定案。