保障每人3.4平方公尺空間 彰化看守所「綠建築」今啟用

法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程去年底完工，今舉行落成啟用典禮，新所最大收容量為1500人，是舊舍的4倍，並落實一人一床政策目標，不但提高看守所收容品質，也企盼強化安全管理及矯正量能。

勵志中學口琴隊女學生演奏3首樂曲，揭開彰化看守所全新建物啟用典禮序幕，矯正署長林憲銘致詞歡迎法務部長鄭銘謙、彰化縣副縣長周傑、台灣高等檢察署的台中、台南和花蓮檢察分署，及彰化地方法院、地檢署、警察單位等派員出席，共同見證彰化看守所蛻變為現代化、科技化的智慧永續綠建築。

林憲銘表示，新建築以「協助收容人重新復歸社會」為理念，具備四大特色，包括依據聯合國「受刑人處遇最低標準規則」、「監獄建築技術指引」規劃，保障每人3.4平方公尺的生活空間，通風、採光、照明良好，消防、監控設備符合標準，擁有完善的無障礙與高齡化收容設施，且設置充足的教化輔導場域，並運用多面向科技系統，兼顧戒護安全與管理效能。

林憲銘提到他擔任台東戒治所長時，看到看守所超量收容逾800人，連舍房走道都變收容人睡覺地方，彰化看守所舊舍在員林市，核定收容人容額312人，今啟用的新舍可收容1500人，收容量增加而空間也更寬敞，可望發揮收容矯正與安全管理的功能。

法務部長鄭銘謙說，行政院民國107年核定遷建工程計畫，歷經8年、彰化看守所3任所長接續推動，經過COVID-19疫情及原物料飛漲、天然災害，過程備極艱辛，他感謝彰化看守所全體同仁夙夜匪懈、齊心努力，順利完成這項重要任務；他也幽默的說，他定期檢視看守所收容人的收容品質報表，給矯正署長林憲銘不少壓力，相信彰化看守所新舍啟用後，收容品質提升，下次他會看到報表上好的數據，林憲銘會放心很多，

法務部矯正署彰化看守所民國57年10月14日成立，原址在彰化縣員林市，基地面積約1公頃。法務部與矯正署指示彰化看守所研擬遷建中長程個案計畫，民國109年5月選定彰化縣二林鎮興辦遷建工程，基地面積7.7公頃,總計畫經費35億多元，109年7月動工，去年12月完工，今年2月取得使用執照。

彰化看守所全貌。記者簡慧珍翻拍自矯正署彰化看守所影片

法務部矯正署彰化看守所全新建物落成啟用。記者簡慧珍／攝影