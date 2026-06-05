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大肚、龍井人久等了！斥資3.2億大龍全運館今開工 力拚2028年完工啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市「大龍全民運動館」今天開工動土。記者趙容萱／攝影
台中市「大龍全民運動館」今天開工動土。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕力推「酷運動、酷城市」，上任以來第12座全民運動場館「大龍全民運動館」今天開工動土，市府投入3億2250萬元興建，並成功向運動部爭取1億元補助經費，預計2028年完工，屆時將為大肚、龍井及周邊地區居民提供頂級的室內運動空間。

今天的動土典禮，包括盧秀燕、運動部次長黃啟煌、立法院副院長江啟臣、市議員林昊佑、吳瓊華、張家銨、曾威、建設局長陳大田、運動局長游志祥、社會局長廖靜芝、警察局長吳敬田及多位里長皆到場見證，顏寬恒立委服務處、林孟令市議員服務處也派代表共襄盛舉。

盧秀燕致詞時說，大龍全民運動館設有健身房、瑜珈及韻律教室、適齡適性體能訓練場、綜合多功能球場，以及身心障礙者友善運動設施，並因應親子使用需求納入兒童運動空間，「讓大小朋友可以吹冷氣、做運動！」

盧秀燕指出，特別感謝顏寬恒向運動部爭取經費、江啟臣參與協調、林昊佑及林父林汝洲協助推動，以及吳瓊華、張家銨、曾威、林孟令、里長陳武徹等人大力支持；感謝中央補助1億元，在市府、中央及立委、議員支持與合作下，「大龍全民運動館」預計2028年可完工。

盧秀燕指出，大肚區近年公共建設持續到位，此場館與鄰近的「大肚兒少福利館」及施工中的「文中二地下停車場」串聯，未來將形成一個集托嬰、托幼、教育、休閒與運動於一體的「完整生活園區」。

建設局長陳大田說明，大龍全民運動館位於教育局轄管的大肚區台紙段，總樓地板面積約4498.27平方公尺，規畫為地上3層建築，並設有40格汽車停車位。場館設計兼顧地方特色與專業需求，不僅是為了強化市民基礎體能，更希望藉此帶動周邊區域發展。

台中市「大龍全民運動館」今天開工動土。記者趙容萱／攝影
台中市「大龍全民運動館」今天開工動土。記者趙容萱／攝影

台中 盧秀燕 運動中心

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