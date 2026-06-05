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彰化男毒駕載瓦斯桶撞車 法院裁無保請回檢抗告

中央社／ 彰化5日電

彰化縣員林市江姓男子日前毒駕載運瓦斯桶，因其有毒駕、過失致死等前科，檢方聲請預防性羈押，彰化地院裁定無保請回，檢方提出抗告，台中高分院今天撤銷發回重審。

台灣彰化地方法院表示，因須完成傳票送達程序，預計8日開庭。

江姓瓦斯行員工5月30日施用毒品後，駕駛自小貨車運送10桶大型瓦斯桶，行經員林市萬年路撞上路旁汽車，目擊民眾見狀攔下人車並報警。員警到場發現男子神情恍惚，以唾液快篩檢測呈施用安非他命、依托咪酯陽性反應，並在車上查獲依托咪酯電子煙。

江姓男子解送台灣彰化地方檢察署複訊，檢察官以扣案電子煙、快篩呈施用毒品陽性反應等為據，並查出男子從事運送瓦斯桶卻反覆施用毒品，且有駕車過失傷害、駕車過失致死、毒駕等前科，竟又罔顧毒駕危害性，再度施用毒品並載運危險物品。檢方向彰化地院聲請羈押，法院裁定江姓男子無保請回。

彰檢表示，針對這起毒駕案，檢察官不服被告預防性羈押經法院駁回、被告無保請回，6月1日提出抗告，台灣高等法院台中分院今天撤銷原裁定，發回彰化地院審理。

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彰化 毒駕

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