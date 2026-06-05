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南投推7條新觀光遊程 單車健行訪埔里、魚池

中央社／ 南投縣5日電

南投縣政府推出7條新型態觀光主題遊程，以日月潭埔里鎮、魚池鄉為核心場域辦理單車、健行等2天、1天、半天遊程，並首次推出身障友善踩線團，保障身心障礙者參加觀光權利。

南投縣風景區管理所今天舉辦「南投躍動樂悠遊」宣傳記者會，規劃4大路線共7條主題遊程，帶領遊客穿梭南投山水美景，南投縣副縣長王瑞德出席表示，縣府致力推廣單車旅遊、登山健行、水域活動、慢遊體驗，並獲運動部補助地方政府推動特色運動觀光遊程經費。

南投縣政府觀光處表示，以日月潭、埔里鎮、魚池鄉為核心場域，串聯日月潭、福興溫泉區及周邊景觀資源，路線遊程包括日月水陸空2日遊、埔里走騎2日遊、鯉魚潭及鰲頭山單日健行、埔里鎮及魚池鄉單車半日導覽，並以無障礙服務規劃，首次推出身障友善團。

縣府觀光處表示，攜手人氣IP「那隻鳥」以可愛形象擔任最佳嚮導，為提升遊程豐富度及吸引力，分別報名2條2日遊的前40名遊客，可獲「那隻鳥」限量聯名商品，有運動提袋、毛巾、水壺、帽子，其他遊程參與者也可獲野餐墊、露營椅、折疊籃、保溫袋等。

南投 埔里 日月潭

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