彰化網紋洋香瓜果品評鑑甜度比手搖飲更甜 綠金農業「錢」景看好

彰化縣洋香瓜種植面積排名全台第六，全縣最大產地永靖鄉承辦今年網紋洋香瓜果品評鑑，來自12鄉鎮、35組參賽，經過外觀、甜度等項目評分，永靖鄉贏得團體組冠軍，花壇鄉與二林鎮同獲亞軍，社頭鄉、秀水鄉、大村鄉並列季軍。

縣政府與永靖鄉農會在永靖鄉農會五樓會議廳，舉辦第三屆彰化縣洋香瓜評鑑比賽，台中區農業改良場副研究員錢昌聖表示，今年雨量較少、天氣偏熱，洋香瓜生長較快，評鑑比賽配合瓜果成熟度提前舉辦，今年參賽農民累積或參考前兩屆參賽經驗，普遍在果品品質方面有明顯提升，外觀粗網紋立體美觀，賣相很好。

永靖鄉農會推廣部主任凃順耀說，參賽果品先檢驗，都通過農業安全認證，今縣政府邀請台中區農業改良場等專家組成專業評審團，從果品外觀、網紋整齊度、核心糖度、風味香氣到果肉口感等關鍵指標進行評分，得獎洋香瓜除了外觀、口感具佳，也證明農民克服極端氣候種出高品質水果；今會場外有優質種苗展示、專家經驗交流，協助農民技術更上一層樓。

縣政府農業處指出，彰化縣洋香瓜主要品種有阿露斯、卡蜜拉、天華與恩華，種植面積約96公頃，永靖、二林、竹塘及溪州是主要產區，永靖鄉種積面積最大，每公頃最高收穫19噸，今評鑑參賽品種以日系阿露斯（綠肉）為主，甜度15度以上，得獎果品將掛上「彰化優鮮」品牌，包裝成「評鑑果品禮盒」送給得獎農友以茲鼓勵，也期盼「綠金農業」為農民帶來財富。

彰化縣政府與永靖鄉農會舉辦彰化縣洋香瓜評鑑比賽，35組綠色紋網洋香瓜參賽。記者簡慧珍／攝影