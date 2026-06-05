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彰化網紋洋香瓜果品評鑑甜度比手搖飲更甜 綠金農業「錢」景看好

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉農會總幹事委託家政班及專業烘焙單位製作洋香瓜甜點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會總幹事委託家政班及專業烘焙單位製作洋香瓜甜點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣洋香瓜種植面積排名全台第六，全縣最大產地永靖鄉承辦今年網紋洋香瓜果品評鑑，來自12鄉鎮、35組參賽，經過外觀、甜度等項目評分，永靖鄉贏得團體組冠軍，花壇鄉與二林鎮同獲亞軍，社頭鄉、秀水鄉、大村鄉並列季軍。

縣政府與永靖鄉農會在永靖鄉農會五樓會議廳，舉辦第三屆彰化縣洋香瓜評鑑比賽，台中區農業改良場副研究員錢昌聖表示，今年雨量較少、天氣偏熱，洋香瓜生長較快，評鑑比賽配合瓜果成熟度提前舉辦，今年參賽農民累積或參考前兩屆參賽經驗，普遍在果品品質方面有明顯提升，外觀粗網紋立體美觀，賣相很好。

永靖鄉農會推廣部主任凃順耀說，參賽果品先檢驗，都通過農業安全認證，今縣政府邀請台中區農業改良場等專家組成專業評審團，從果品外觀、網紋整齊度、核心糖度、風味香氣到果肉口感等關鍵指標進行評分，得獎洋香瓜除了外觀、口感具佳，也證明農民克服極端氣候種出高品質水果；今會場外有優質種苗展示、專家經驗交流，協助農民技術更上一層樓。

縣政府農業處指出，彰化縣洋香瓜主要品種有阿露斯、卡蜜拉、天華與恩華，種植面積約96公頃，永靖、二林、竹塘及溪州是主要產區，永靖鄉種積面積最大，每公頃最高收穫19噸，今評鑑參賽品種以日系阿露斯（綠肉）為主，甜度15度以上，得獎果品將掛上「彰化優鮮」品牌，包裝成「評鑑果品禮盒」送給得獎農友以茲鼓勵，也期盼「綠金農業」為農民帶來財富。

彰化縣政府與永靖鄉農會舉辦彰化縣洋香瓜評鑑比賽，35組綠色紋網洋香瓜參賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府與永靖鄉農會舉辦彰化縣洋香瓜評鑑比賽，35組綠色紋網洋香瓜參賽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉農會委託家政班及專業烘焙單位製作洋香瓜甜點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉農會委託家政班及專業烘焙單位製作洋香瓜甜點。記者簡慧珍／攝影

彰化 農業

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