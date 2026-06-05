「彰化，開麥拉！」徵件開跑 拍彰化總獎金60萬元

「彰化，開麥拉！」彰化縣政府第七屆影片創作獎徵選活動，從今天起到9月底徵件，分為「創作影片組」及「短影音組」兩大類別徵件，總獎金60萬元，邀請全國攝影愛好者走進彰化，透過相機、手機，親身記錄彰化的每一個故事，拿大獎。

彰化縣政府舉辦「彰化，開麥拉！」第7屆影片創作獎徵選活動，今天在縣府6樓咖啡藝廊舉辦宣傳，新聞處長李俊德表示，今年活動除影片徵件，並特別在田中及芬園安排兩場走讀工作坊，讓更多人在開拍前對彰化有更多了解，並透過頒獎典禮及成果展映的多元形式，邀請更多青年與影像創作者，用鏡頭述說彰化的人文故事、生活風景與地方魅力，讓更多人看見彰化多元樣貌。

導演唐振瑜表示，期盼藉由影像走讀活動，發掘出更多屬於彰化的故事，讓更多人知道彰化是擁有豐富文化底蘊的城市。彰化的故事非常精彩，歡迎全國的影像創作者與青年朋友，一起來到彰化「開麥拉」，用鏡頭寫下最動人的彰化敘事。

新聞處表示，凡於彰化縣境內拍攝的影片皆可投稿，不限創作主題及影片類型。無論是地方文化、工藝職人、觀光休閒、生活日常或人物故事，都歡迎創作者以自身觀點自由發揮，說出屬於自己的彰化故事。希望透過多元形式，吸引更多青年與新銳創作者投入，為彰化累積更多有特色的城市影像內容。

新聞處表示，相關內容可參閱：影片創作報名（https://reurl.cc/dpAqD6）、走讀活動報名（https://reurl.cc/WbKqrk）、

歷屆得獎作品（https://reurl.cc/4lnbvK）。

彰化縣政府今天「彰化，開麥拉！」第7屆影片創作獎徵選活動宣傳，新聞處長李俊德（右2）歡迎全國攝影愛好者走進彰化，透過相機、手機，記錄彰化的每一個故事，拿大獎。記者劉明岩／攝影