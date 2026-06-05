彰化看守所新建築啟用 矯正署長：保障每人3.4平方公尺空間

法務部矯正署彰化看守所今舉辦新建築落成啟用典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，遷建工程從行政院2018年核定以來，歷經8年、3任所長接續推動，過程備極艱辛，要感謝全體同仁齊心努力下，順利完成此重要任務。

彰化看守所1968年10月成立，原址位於彰化縣員林市，占地1公頃，負責執行羈押處分、短期自由刑，以及少年收容；2020年7月起於現址二林鎮動工，全案經費35億餘元，基地面積達7.7公頃，2025年12月底完工，今年2月取得使用執照，3月30日起搬遷進住，收容額度從原僅312名大幅增加至1500名，有效疏解中部地區矯正機關超額收容情形。

鄭銘謙表示，法務部重視獄政管理效能，將持續挹注資源，改善監所硬體空間，推動專業化的柔性司法教化處遇，提升整體收容矯治成效，期勉新建看守所成為我國犯罪矯治的先鋒典範。

矯正署長林憲銘說，新建築以「協助收容人重新復歸社會」為理念，依據聯合國「受刑人處遇最低標準規則」及「監獄建築技術指引」規劃，保障每人3.4平方公尺的生活空間、完善無障礙與高齡化收容設施，成為矯正建築新典範。

啟用典禮邀請彰化縣副縣長周傑、台灣高檢署台中、台南與花蓮檢察分署以及在地院檢、警調與彰濱秀傳醫院等單位代表蒞臨。

法務部表示，矯正機關是刑事司法體系重要一環，肩負國家訴訟羈押、刑罰執行與矯正復歸之使命，彰化看守所啟用象徵矯正體系進入新的篇章，將帶著各界的期許與祝福，穩健落實推動各項矯正業務，全力守護社會安全。