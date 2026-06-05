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中捷藍線BC12土建工程公告招標 預算226億元

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運藍線BC12土建工程今公告招標，預算約226億元，工程範圍是童綜合醫院到西屯路口的5座高架車站。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線BC12土建工程今公告招標，預算約226億元，工程範圍是童綜合醫院到西屯路口的5座高架車站。圖／台中市政府提供

台中捷運藍線去年機電工程動工，土建工程今年陸續招標，捷運工程局今（5）日宣布，「台中捷運藍線建設計畫BC12標土建及設施機電工程」上網公告招標，預算金額約226億元，是藍線第二個路線施工標案，完工後將與已公告招標的BC11標銜接。

捷工局表示，BC12標工程屬於高架路段，從童綜合醫院附近的B03站開始，沿台灣大道向東，共5座車站，涵蓋梧棲、沙鹿及龍井等地區，到西屯路口附近銜接地下段，全長約7.86公里；工程內容包括高架橋梁、車站土建設施及相關機電工程。

捷工局長蘇瑞文表示，為了兼顧工程品質、施工安全及周邊交通影響，市府今年3月完成BC12標招標文件公開閱覽，蒐集產業界意見納入修正；此次公告招標，象徵捷運藍線高架段全面進入實際執行階段，後續將依照採購程序辦理開標、評選及決標作業，完成準備後進場施工。

蘇瑞文指出，捷運藍線是台中市東西向軌道路網的主幹線，串聯台中港、沙鹿、七期新市政中心、舊市區及台中車站等重要節點，通車後與捷運綠線形成「十字型路網」雙軸系統，大幅提升公共運輸服務效能與通勤便利性，帶動海線地區交通、產業與觀光發展。

捷工局補充，BC12標招標期間從6月5日到7月14日，招標文件已公告於政府電子採購網，歡迎具備相關實績與專業能力的優質廠商踴躍投標；BC11標今年3月招標，預算金額99.2億元，無人投標，5月22日再次公告招標，預算上調到119.57億元，6月22日截止。

台中捷運 高架橋

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