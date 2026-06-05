中捷半年5度出包…何欣純要求全面系統性檢討 中捷：每周開會檢討

中捷6月3日、4日連續兩天發生故障，半年來累積5次故障，台中市長參選人、立委何欣純強調，這已經不能視作個案，市府應該做系統性檢查，找出問題原因。中捷公司表示，每周會開技術會議檢討，建立設備故障履歷，已要求原廠服務總監來台釐清近期故障原因。

何欣純今天表示，本周連續2天中捷出事，半年來5次故障，不能等閒視之，關乎市民對中捷的信任度，市府應該嚴肅面對，重建市民信心；她建議，第一步要做系統性巡檢，半年5次的頻率不能當作個案，要找出系統性原因，才能避免一再出包。

何欣純說，第二點是配套措施，每次中捷出事，市民要的不只是道歉或退費，而是公共運輸的安全性，以及事件的真相，還有即時的資訊揭露；出事情的當下、停駛的時候、訊號異常的時候，民眾有權利知道所有資訊。她補充，中捷還必須安排配套，比如替代的交通運具等等。

中捷公司回應，每次發生異常事件，公司都會第一時間啟動應變即時處置，每周也會開技術會議檢討優化，建立設備故障履歷；近期異常事件較頻繁，公司已請國內專家協助，也要求原廠的區域服務總監盡速來台，釐清事故原因與後續備品採購事宜。

關於事發當下的應變，中捷公司說明，故障後維修人員會盡速趕赴現場查修、排除，行控中心也同步監控，必要時站長會登車協助；搶修期間，列車和車站的廣播、跑馬燈都會發布訊息，公司也會在中捷App、官網和臉書粉專揭露資訊，並提供預計恢復營運時間。