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彰化看守所搬遷二林鎮啟用 紓解超額收容壓力

中央社／ 記者鄭維真彰化5日電

法務部矯正署彰化看守所從員林市遷至二林鎮，今天舉行落成啟用典禮，法務部長鄭銘謙表示，期待能改善超收問題，並讓收容人展現未來，人生重開機。

彰化看守所表示，4日實際收容人數573人，核定容額312人；新址容額增至1500人，目前依程序報請人員擴大編制，人力到位即能增加收容人數，可紓解中部地區矯正機關超額收容情形。

法務部長鄭銘謙、矯正署長林憲銘、彰化縣副縣長周傑等人今天出席彰化看守所落成啟用典禮，活動由勵志中學口琴隊開場，彰化監獄收容人組成鼓舞打擊樂團迎賓。

鄭銘謙致詞表示，監所目前面臨超收問題，除擔心影響收容品質外，也增加第一線壓力與負擔，相信彰化看守所遷建啟用後能改善收容狀況；法務部重視獄政管理效能，將持續挹注資源，改善監所硬體空間，推動專業化柔性司法教化處遇，體現政府貫徹法治與落實公平正義決心。

林憲銘說，新建築依聯合國受刑人處遇最低標準規則及監獄建築技術指引規劃，保障每人3.4平方公尺生活空間、完善無障礙與高齡化收容設施，以及設置充足教化輔導場域，並運用多面向科技系統，兼顧戒護安全與管理效能，以明亮節能永續作為設計概念。

據彰化看守所資料，民國57年10月成立的彰化看守所原位於員林市，占地約1公頃，為提升收容矯治效能，推動遷建工程，109年7月起於二林鎮動工，全案經費新台幣35億餘元，基地面積7.7公頃，114年12月底完工，今年2月取得使用執照，3月30日起搬遷進駐。

彰化 鄭銘謙 法務部

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