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南投埔里河床清出1600公斤魚屍 排除廢水汙染

中央社／ 南投縣5日電

埔里鎮民生橋下方河床出現大量魚屍，南投縣環保局檢測排除氰化物、廢水汙染，昨天派員會同巡守隊志工清出約1600公斤魚屍，推測河川溶氧量降低、水量嚴重不足導致魚群死亡。

南投縣政府環境保護局今天表示，6月3日夜間接獲民眾通報指埔里鎮民生橋下方枇杷城大排出現大量死魚，環保局立即派員前往了解，現場檢測初步排除氰化物及廢水汙染，為維護環境衛生與自然生態，隔天調派人員協同埔里鎮河川生態保育協會巡守隊志工清除完畢。

現場照片可見乾涸河床幾乎見底、遍布大量死魚，由於天氣炎熱，魚屍在烈日曝晒下發出陣陣臭味，志工戴著帽子、口罩、手套，沿河床一尾一尾撿拾，清出超過30大包魚屍，後續送往焚化爐處理，環保局表示，感謝第一線工作人員與志工辛勞，避免環境二次汙染。

環保局表示，近期天氣炎熱且久未下雨，因為高溫及好氧反應旺盛，消耗水中溶氧，導致夜間河川溶氧量降低，加上民生橋上游的農業部農田水利署橡皮壩攔水，下游河道水量嚴重不足，導致魚群因自然缺氧而集體死亡，檢測排除工廠廢水排放等急性汙染。

南投 埔里 南投縣

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