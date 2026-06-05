影／65工藝節開跑！工藝超人「阿赫」首亮相 串聯全台展生活美學

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，工藝遶境也從南投縣出發，以「跨域對話」為軸心，串聯文化觀光、藝術、音樂及科技等領域，將巡迴至花蓮、台北、高雄開展工藝生活美學。

台灣工藝研究發展中心指出，6月5日是世界環境日，也是工藝先賢顏水龍誕辰，象徵工藝與自然共生的永續精神，該中心近年積極推動作為台灣工藝人的節慶，今年獲文化部核定6月5日工藝節為國定節日，對台灣工藝界意義非凡。

「65工藝節暨2026-2027工藝遶境」今於南投登場，文化部主秘林宏義、工藝中心主任陳殿禮、台灣工藝聯盟總會長葉志誠、工藝產業及協會等代表出席，吉祥物工藝超人「阿赫」也開箱亮相，以水為形的設計靈感源自「工藝如水」的哲學。

工藝中心主任陳殿禮指出，今年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為主題，以簡單Simplicity、生活型態Lifestyle、原創Originality、健康Health、美學Aesthetics與永續（Sustainability）等6大核心價值，推動工藝走入日常。

此外，今年65工藝節更以國際交流、跨域多元、承新與生活旅遊為核心，串聯全台工藝師，規畫工藝辦桌、工藝市集、工藝遊劇場等多元內容，更邀集韓國、日本與我國工藝師參與進行技藝深度交流，展現台灣工藝與國際接軌的深厚能量。

陳殿禮也以「H₂O水哲學」為比喻，他說，工藝不只是技術的累積，更是人與自然對話的過程，期望透過國定節日的設立，讓工藝如活水般融入生活，也更貼近生活，成為全民可參與及實踐的日常文化，形成可持續循環的「善藝」生活模式。

工藝中心表示，今年工藝節亮點聚焦於6月5日至7日、6月19日至21日兩階段系列活動，期間除了市集、手作體驗等，工藝遶境也將從南投出發，巡迴至花蓮、台北、高雄，活動詳情可至工藝中心官網或社群查詢。

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，工藝遶境也從南投縣出發。記者賴香珊／攝影

「65工藝節」5日於國立台灣工藝研究發展中心登場，今年工藝遶境也從南投出發，將巡迴至花蓮、台北、高雄。記者賴香珊／攝影

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮感謝中央及台灣工藝人的支持，「65工藝節」今也盛大登場。記者賴香珊／攝影

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，工藝遶境也從南投縣出發。記者賴香珊／攝影

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，吉祥物工藝超人「阿赫」也開箱亮相。記者賴香珊／攝影

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，吉祥物工藝超人「阿赫」也開箱亮相。記者賴香珊／攝影

「65工藝節」5日於國立台灣工藝研究發展中心登場，今年工藝遶境也從南投出發，將巡迴至花蓮、台北、高雄。記者賴香珊／攝影

文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，吉祥物工藝超人「阿赫」也開箱亮相。記者賴香珊／攝影