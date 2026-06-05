影／65工藝節開跑！工藝超人「阿赫」首亮相 串聯全台展生活美學
文化部今年核定6月5日工藝節為國定節日，「65工藝節」今於國立台灣工藝研究發展中心登場，工藝遶境也從南投縣出發，以「跨域對話」為軸心，串聯文化觀光、藝術、音樂及科技等領域，將巡迴至花蓮、台北、高雄開展工藝生活美學。
台灣工藝研究發展中心指出，6月5日是世界環境日，也是工藝先賢顏水龍誕辰，象徵工藝與自然共生的永續精神，該中心近年積極推動作為台灣工藝人的節慶，今年獲文化部核定6月5日工藝節為國定節日，對台灣工藝界意義非凡。
「65工藝節暨2026-2027工藝遶境」今於南投登場，文化部主秘林宏義、工藝中心主任陳殿禮、台灣工藝聯盟總會長葉志誠、工藝產業及協會等代表出席，吉祥物工藝超人「阿赫」也開箱亮相，以水為形的設計靈感源自「工藝如水」的哲學。
工藝中心主任陳殿禮指出，今年65工藝節以「讓漫活SLOHAS開成生活的花」為主題，以簡單Simplicity、生活型態Lifestyle、原創Originality、健康Health、美學Aesthetics與永續（Sustainability）等6大核心價值，推動工藝走入日常。
此外，今年65工藝節更以國際交流、跨域多元、承新與生活旅遊為核心，串聯全台工藝師，規畫工藝辦桌、工藝市集、工藝遊劇場等多元內容，更邀集韓國、日本與我國工藝師參與進行技藝深度交流，展現台灣工藝與國際接軌的深厚能量。
陳殿禮也以「H₂O水哲學」為比喻，他說，工藝不只是技術的累積，更是人與自然對話的過程，期望透過國定節日的設立，讓工藝如活水般融入生活，也更貼近生活，成為全民可參與及實踐的日常文化，形成可持續循環的「善藝」生活模式。
工藝中心表示，今年工藝節亮點聚焦於6月5日至7日、6月19日至21日兩階段系列活動，期間除了市集、手作體驗等，工藝遶境也將從南投出發，巡迴至花蓮、台北、高雄，活動詳情可至工藝中心官網或社群查詢。
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