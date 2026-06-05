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影／中捷又傳設備異常延誤運作 何欣純：不要每次出事就道歉或退費

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純表示，中捷半年內出事5次，應該做系統性的檢查。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純表示，中捷半年內出事5次，應該做系統性的檢查。記者黃仲裕／攝影

中捷運昨天又傳出設備異常延誤運作，已經連兩天，也是半年來第5次發生狀況。民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，台中捷運頻出狀況的情形已經不能以個案來看待，安全不能等閒視之，這是市民對於中捷信任度的問題。

何欣純表示要贏回台中市民對於中捷的信任，台中市府應該積極的做系統性的巡檢，看看到底出了什麼問題以及如何解決。連續兩天，也是半年來第5次出事，不能用個案來看待。何欣純今天陪同行政院長卓榮泰前往台中市旭東機械工業股份有限公司參訪，針對中捷頻出狀況，她認為台中市政府一定要好好的解決問題，才能不再出錯，才能重建市民對於台中捷運的信心。

何欣純也指出，配套措施一定要做足，不要每次出事就是道歉或是退費，市民要的是安全及真相以及即時資訊的揭露，在資訊異常或停駛的當下，民眾有權利知道所有的資訊，而且也要安排替代搭乘的運具、如何的疏散，這些都是第一時間應該做的，市政府應該趕快嚴肅面對。

何欣純今天表示，台中捷運頻出狀況的情形已經不能以個案來看待，安全不能等閒視之，這是市民對於中捷信任度的問題。記者黃仲裕／攝影
何欣純今天表示，台中捷運頻出狀況的情形已經不能以個案來看待，安全不能等閒視之，這是市民對於中捷信任度的問題。記者黃仲裕／攝影

何欣純 中捷 台中市

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