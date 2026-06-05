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翻轉偏鄉醫療不便！豐醫巡迴醫療外埔三崁里 每周五福興宮看診

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供
豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供

為縮短城鄉醫療差距，衛生福利部豐原醫院配合健保署政策，執行「西醫門診醫療資源不足地區改善方案」，正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，豐醫上午在福興宮一樓關懷據點舉辦「醫療巡迴服務暨共食、共好、共榮揭牌儀式」記者會，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動，落實醫療平權。

豐原醫院指出，自今年4月起至12月31日止，固定於每周五上午8時30分至11時30分，在三崁里福興宮關懷據點提供定點、定時的巡迴醫療服務，由專業醫師、護理師及藥師團隊共同投入，提供一般疾病診療、慢性病管理、健康諮詢及衛教服務，讓長者不用舟車勞頓，在家附近就能安心看病。

院長李永恒表示，醫療不應因地理距離而有差別，外埔區三崁里因地理位置及醫療資源分布因素，居民前往大型醫療院所需耗費較長交通時間，對高齡長者及慢性病患者而言就醫相對不便；未來醫院將持續深化社區健康照護網絡，滾動式調整服務內容，並強調此巡迴醫療據點目前每星期約有50位長者固定參與。

福興關懷協會執行長紀雯苓表示，據點平時安排健康操及長者交流，其中由在地長者組成的太鼓隊，部分成員曾有中風、身心障礙等情況，在持續參與活動後已逐漸恢復自信與社交能力，展現社區照護的正向成果。

三崁里里長林月草也指出，三崁里長期面臨醫療資源不足，感謝豐原醫院深入地方巡迴診療，讓長者與家屬倍感安心。此外，活動亦結合農業部綠色照護計畫，推動綠色療育理念；今日也邀請豐原醫院營養科主任許啓松分享「低碳飲食」議題，鼓勵長者選擇在地、當季食材，減少食物里程，兼顧環境永續與均衡營養。

豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供
豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供

豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供
豐原醫院今天正式將醫療資源帶進台中市外埔區三崁里，同時宣告每周五早上的偏鄉巡迴醫療服務正式啟動。圖／民眾提供

慢性病 豐原

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