改善如廁文化 硬體需跟上

改善如廁文化，彰化縣在推動性別友善廁所、衛生紙丟馬桶或推廣坐式馬桶時，都面臨既有老舊建築的限制及民眾使用習慣問題。環保局表示，將持續爭取經費並逐步改善相關設施，並加強宣導，提升公廁服務品質。

彰化縣環保局表示，推動性別友善廁所面臨的主要問題，通常是既有公廁空間與經費限制，多數廁所為早期設計，隔間配置與動線難以調整，若要符合隱私、安全及標示等友善設置需求，往往需要額外整修；同時地方民眾對「性別友善」概念較陌生，容易產生誤解或疑慮，增加溝通與推動難度。

在坐式馬桶推廣方面，環保局指出，坐式比起蹲式馬桶相對比較符合衛生，國外極為普遍，但國人大多習慣使用蹲式馬桶，反而認為蹲式比較衛生，也不用掀馬桶蓋，常見公廁坐式馬桶乏人問津，蹲式馬桶排著長隊伍，甚至很多人半蹲或踩在坐式馬桶如廁。

至於推動「衛生紙丟馬桶」觀念，目前彰化縣列管的一千五百五十五座公廁，具備衛生紙丟馬桶條件的公廁只有有四百廿座，比例為百分之廿七，另有百分之七十三的公廁則因興建年代較久，管線老舊積垢、管徑較小、排水坡度不足，或地下化糞池處理效率受限等硬體問題，若貿然推動極易造成管線嚴重阻塞。

雖然政府一再宣導目前市售衛生紙遇水可溶，可以安心投入馬桶，常有民眾誤將長纖維且不易分解的面紙、濕紙巾、衛生棉或毛髮等不可碎解物投入馬桶，造成馬桶堵塞，因此很多公廁所仍設有垃圾桶，供民眾丟棄衛生紙。