城鄉差距 推友善廁所 中市超前 彰縣不足

性別友善公廁城鄉有落差。台中市推動陽光公廁馬桶坐蹲比提升為四比一；彰化縣列管公廁則僅十七座性別友善廁所，坐式馬桶只有百分之四十二，縣議員許雅琳建議改建先從功能性改善，並加強宣導讓民眾養成習慣，環保局表示將爭取經費改善。

台中市推動陽光公廁計畫，提高女廁廁間數，市府指出，新建公廁男女廁間比達一比四，人潮密集處甚至達一比五，解決女廁大排長龍問題。

此外，為因應超高齡社會，台中市去年九月更實施新公廁設置規範，新設公廁坐蹲比提高到四比一，捷運場站、新建辦公廳舍等都依此標準，公園或市場等既有公廁則逐步改善，友善長輩、孕婦與孩童。

中市府表示，全市六一四三座公廁馬桶，坐式九九○二間、蹲式七○四四間，坐式比率約百分之五十八點四，比內政部國土署設計指引三比二更高，市府將持續推動。

彰化縣環保局為因應女性廁間不足，以及照護者與被照護者性別不同、跨性別者等多元使用需求，積極推動性別友善廁所，提供民眾更安全、乾淨且具隱私的如廁環境。但全縣一千五百五十九座列管公廁，目前僅十七座設置性別友善廁所，蹲式馬桶比例百分之五十八，坐式百分之四十二。

林姓家長指出，友善廁所可提升不同性別使用者的便利性，尤其親子同行時更需要。現今不少父母帶幼兒外出，若設置友善廁所，提供家長與孩子共用空間，也避免男童進入女廁等常見困擾，提升如廁安全與便利性。

彰化縣議員許雅琳則表示，彰化友善廁所仍有不足，主要原因在於多數公共廁所屬舊式設計，若全面改建受限於空間與經費，建議可先從「功能性改善」著手，例如增設尿布台、親子輔助設施等，成本相對低廉，卻能有效回應育兒族群需求。

她也提到，民眾對坐式馬桶接受度仍有限，部分原因在於清潔維護與使用習慣問題，因此推動上可採坐式、蹲式並行配置，提供不同使用選擇，同時應加強衛教宣導，例如提醒衛生紙正確丟棄方式與公共廁所使用禮儀，透過標語與環境設計提升整體使用意願與衛生品質。

彰化縣環保局長江培根表示，未來將積極克服既有設施條件限制，並宣導改變民眾使用的習慣，逐步提升公共廁所的友善度與安全性，並優先針對人潮較多的公園、車站、市場等場域輔導，強化隱私設計、清潔維護及標示管理，讓不同年齡與多元需求的民眾都能安心、便利使用。