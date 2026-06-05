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「我準備好了！」邱建富將退出民進黨 參選彰縣長

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
彰化市前市長邱建富在臉書上，po出他為參選彰化縣長的擺拍照片，他說，「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前」。 圖／取自邱建富臉書
彰化市前市長邱建富在臉書上，po出他為參選彰化縣長的擺拍照片，他說，「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前」。 圖／取自邱建富臉書

「我準備好了！」民進黨已提名立委陳素月參選彰化縣長，但爭取提名失利的彰化市前市長邱建富，昨天表示將在下周退出民進黨，並宣布參選彰化縣長；陳素月及國民黨參選人都表示尊重邱建富的決定。

下屆彰化縣長選舉，民進黨四名爭取提名的參選人，去年底採「類初選」方式，依民調由陳素月勝出，邱建富則以些微差距落敗，陳素月即投入戰鬥位置，至於國民黨則陷入提名之亂，上月才決定徵召前考紀會主委魏平政，但民眾黨前立委蔡壁如卻宣布將爭取參選，藍白陷入整合危機，直到民眾黨選決會決定不徵召蔡壁如才化解，反而民進黨因邱建富將宣布參選，再為綠營整合放了一把火。

邱建富昨天先在臉書發布將參選縣長的擺拍照片，他說，「照片拍好了，心情也準備好了，未來的路，我也已經準備好繼續向前」。

邱建富受訪時，證實下周將先退出民進黨，並宣布參選彰化縣長。邱建富說，他是民進黨創黨黨員，為參選縣長已準備了十二年，雖然民進黨秘書長徐國勇積極跟他溝通，但這是他最後的參選機會，不會再錯過。

對於邱建富宣布將退黨參選縣長，陳素月表示遺憾，但尊重他的決定，也希望邱建富能顧全大局，仍有挽回的餘地。陳素月還說，會按既定節奏，投入選戰，贏得選舉；魏平政則說，尊重每個人參選的權利，他自己會全力以赴。

邱建富 民進黨 彰化

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