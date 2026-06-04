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三得利鹿港廠「保留手作的溫度」 造福喜樂身障生25年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
三多利鹿港廠長呂佳玲（中）與喜樂保育院生互動。圖／喜樂保育院提供
三多利鹿港廠長呂佳玲（中）與喜樂保育院生互動。圖／喜樂保育院提供

馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司鹿港廠，委託喜樂保育代工手折雞精禮盒長達25年，今鹿港廠主管及員工12人到喜樂萬合院區，捐贈1200瓶白蘭氏雞精飲品及披薩、雞塊等速食餐點，表達深耕在地、照護弱勢的企業社會責任。

三得利台灣分公司鹿港廠長呂佳玲，帶領各部分主管和員工，先到喜樂萬合院區了解代工產線的實際運作模式，看見喜樂院生認真折禮盒，稱讚院生在重複性包裝作業中表現細心與專注，工作品質不亞於工廠標準產線。

呂佳玲表示，講求效率的現代，三得利台灣分公司刻意保留手工產線其實不符企業成本考量，但這條產線承載的是更深層公益價值。

透過穩定代工機會讓身障朋友在可勝任工作中累積能力、建立自信，也讓企業保留溫度與人情，這條產線是三得利不能節省的成本，且消費者購買雞精時無形中認同身障朋友的工作價值，使「消費行為」成為社會共好的力量來源。

三得利鹿港廠員工隨後到喜樂二林院區，捐贈1200瓶白蘭氏雞精飲品，帶來披薩、雞塊等速食餐點招待200名師生，共進午餐同樂。喜樂保育院長林玉嫦說，三得利鹿港廠「保留手作的溫度」，提供一款傳統手折雞精禮盒給喜樂院生代工，照顧弱勢的心意延續25年，身障工作者參與代工而累積自信與成就，在工作中找到自身價值與被需要的重視感

鹿港 雞精

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