換照年齡提前引議論 阿公阿嬤聽完新制竟一致認同這件事

高齡駕駛換照年齡已從75歲下修至70歲，交通部新制5月31日正式上路。南投監理站今天在草屯鎮山腳社區宣導時，不少長者坦言原本擔心增加換照程序，但了解須完成體檢及交通安全講習後，多認為「安全比方便更重要」。監理站表示，將透過下鄉換照服務，協助長者就近辦理，兼顧移動需求與道路安全。

為主動關懷高齡者用路安全，台中區監理所南投監理站今天在草屯鎮山腳社區活動中心舉辦高齡換照新制宣導活動，吸引約60名長者參與。現場透過法規解說、有獎徵答及互動交流，協助長者了解最新換照規定與交通安全觀念。

南投監理站表示，依據修正後的道路交通安全規則第52條之2規定，普通駕照有效期限至駕駛人年滿70歲為止。年滿70歲後，須完成體格檢查及2小時道路交通安全講習，才能換發有效至75歲的駕照。

75歲以上駕駛人除體檢與講習外，仍須通過認知功能測驗，或提出未罹患中度以上失智症證明文件，其後每3年重新換照一次。

72歲林姓長者表示，平常仍會自行開車採買及探望親友，得知換照年齡提前時曾有些擔心，但了解內容後認為，多一道檢查是對自己和他人的保障。陳姓阿嬤則說，近年交通規則與道路設計變化不少，透過講習重新學習交通知識很有幫助，也能避免因不了解新規定而違規。

南投監理站指出，為減少高齡者往返奔波，除6月8日結合草屯衛生所辦理一站式換照服務外，也將於6月11日在草屯天心寶宮、6月15日在南投市大榮駕訓班、6月29日在竹山鎮德山駕訓班推出下鄉服務，由監理站派員協助體檢合格民眾完成講習及換照作業。

監理站呼籲，符合資格的高齡駕駛人可多利用就近服務據點辦理換照，以免因駕照逾期影響用路權益，共同維護道路交通安全。