搶無人機「非紅」商機！台中工策會今攜塑膠中心 辦講座解密供應鏈秘辛

台中市工商發展投資策進會看準全球無人機產業快速成長及非紅供應鏈商機，今攜手財團法人塑膠工業技術發展中心舉辦「解密無人機供應鏈秘辛」講座，吸引指標企業參與；美國無人機產業協會今也拜會台中市長盧秀燕就無人機、人工智慧及自動化等前瞻產業發展深入交流，展現台中積極布局無人機產業的決心。

工策會總幹事陳學聖表示，在盧秀燕積極推動下，台美在科技與戰略產業領域的合作持續深化。台中擁有最完整產業聚落，包括大立光的光學鏡頭、漢翔的航太研發、台積電與美光的先進製程，以及雷虎科技的國際布局，共構台中發展無人機產業的重要基礎，也讓台中成為兼具航太、國防與高科技產業能量的重要城市。

今天的講座由漢翔公司分享航太級製程與材料應用實務、塑膠中心解析熱塑性複合材料技術發展趨勢，富強鑫分享數位化追溯管理策略，協助業者掌握切入無人機供應鏈的重要關鍵。

陳學聖指出，為了讓台中更多「隱形冠軍」企業被世界看見，呼籲企業踴躍參加「第25屆台中市金手獎」選拔，未來市府、工策會及外貿協會將優先向國際買家推薦獲獎的優質企業，協助業者拓展國際市場及供應鏈合作機會。

塑膠中心副總經理薛光瑩強調，塑膠中心已具備航太級輕量化材料開發能力，未來將持續與工策會合作，從技術研發、市場資訊到產業鏈結，全方位支援企業轉型。

工策會說明，將持續整合產官學資源，協助在地企業提升技術能量、拓展國際視野，並精準鏈結國際市場需求。期盼透過產業聚落優勢與供應鏈整合，推動無人機產業成為台灣下一波重要戰略產業。