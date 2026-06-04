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彰化縣巨峰葡萄評鑑70組參賽像選美 埔心鄉抱回冠軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉農會舉辦7鄉鎮市葡萄評鑑，農業學者專家仔細檢視。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉農會舉辦7鄉鎮市葡萄評鑑，農業學者專家仔細檢視。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府委託大村鄉農會舉辦115年度彰化縣優質葡萄果品評鑑競賽，今來自7鄉鎮市70組巨峰葡萄參賽，16名農民栽種的葡萄入選，其中埔心鄉葡萄農胡志豪勇奪冠軍。

大村鄉農會在五樓會議室舉辦葡萄評鑑，參賽葡萄事前送檢，符合3章1Q才能端上評鑑桌。縣政府邀請台中區農業改良場及專家學者，依據果穗外觀、穗重、粒重、脫粒率、著色程度、糖度酸度及整體風味等項目評分。

評審之一的台中區農改場前場長張致盛說，葡萄是溫帶植物，氣候變遷增加栽種困難度，從會場上競賽葡萄品質可看出農民在技術上用心改良，每串都經過疏花、疏果，一直到品質管理都非常到位，尤其果粉非常漂亮，令人感受彰化整個葡萄產業不斷進步。

大村鄉農會推廣部主任頼錫謀表示，大村鄉巨峰葡萄栽培面積約406公頃，僅次於溪湖鎮，露天栽培面積約325公頃，是全縣最大的露天葡萄產區，今年因氣候、土壤良好，大村葡萄產量豐碩，現在到7月中旬盛產，值得民眾採購品嘗。

縣政府農業處指出，彰化縣巨峰葡萄收穫面積約1093公頃，占全國收穫面積約51%，位居全國第一，素有「每兩顆葡萄就有一顆來自彰化」的美譽；彰化縣葡萄產業包括露天與溫室的兩種栽培模式，產季各有不同，縣府輪流舉辦露天及溫室葡萄評鑑競賽，讓不同栽培模式的優質果品都有展現成果舞台，今年大村鄉農會承辦露天葡萄評鑑競賽，評鑑項目就像進行涵蓋品質、技術與美感的選美大賽。

今年評鑑冠軍─埔心鄉胡志豪，亞軍─埔心鄉胡程詠、大村鄉黃世崇，季軍─大村鄉黃家麒、員林市游振榮、埔心鄉楊張招治，優勝─埔心鄉劉茵筑、永靖鄉江博昭、二林鎮陳璟霖、大村鄉張玉治、大村鄉黃柏霖、大村鄉吳自強、大村鄉游進煜、大村鄉黃麗珠、溪湖鎮陳正權、埔心鄉楊為琳。

彰化縣大村鄉農會舉辦7鄉鎮市葡萄評鑑，共有70組參賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉農會舉辦7鄉鎮市葡萄評鑑，共有70組參賽。記者簡慧珍／攝影

彰化 農民

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