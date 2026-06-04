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黃韻慈、張譯今獲總統教育獎 南投縣長許淑華表揚

中央社／ 南投縣4日電

南投縣長許淑華今天肯定總統教育獎獲獎學生黃韻慈、張譯今，勉勵持續保持善良與勇氣、勇敢追逐夢想。許淑華表示，只要懷抱信念、勇敢前行，每個人都能在人生道路發光發熱。

南投縣新民國小學生黃韻慈、國立草屯商工學生張譯今獲得2026年總統教育獎，許淑華今天下午接見表揚。許淑華說，黃韻慈、張譯今雖然面臨人生挑戰，但都以勇氣與毅力突破限制，用行動證明逆境並非終點，而是成長起點，堅韌不拔精神帶來最深刻的生命啟發。

南投縣政府教育處表示，黃韻慈出生便面對命運嚴峻考驗，陸續被診斷出智能不足、頑固型癲癇、罕見疾病懷特薩頓症候群，必須與頻繁發作的癲癇及逐漸退化的身體機能共處，但黃韻慈始終保持樂觀笑容，勇敢迎向每一天，也積極投入紅十字會志工服務。

教育處表示，當同齡孩子在寒暑假享受歡樂時光，黃韻慈卻經常在病房度過，不過透過擔任教師的母親細心陪伴，黃韻慈對生命熱情沒有消失，並在罕病打擊樂團及合唱團找到自信與舞台。

黃韻慈提到，希望趁還能行走時到國外看看世界，即使有一天無法自由行動，也想成為街頭藝人，用笑容與音樂帶給更多人力量。

教育處表示，張譯今是排球、競技疊杯選手，長期高強度訓練培養過人抗壓能力與自律精神，除課業亮眼、曾是全年級第1名，更在專業技能展現卓越實力，拿下全國高中技藝競賽「商業簡報」職種金手獎。接見過程中，張譯今母親分享孩子的努力與堅持一度紅了眼眶。

許淑華為協助黃韻慈圓夢，承諾將自掏腰包協助實現出國心願，讓黃韻慈又驚又喜。許淑華也說，黃韻慈升上國中的特殊教育及校園環境需求，將由教育處全力協助，提供完善支持與照顧，確保每一名孩子在友善、安全的環境成長學習。

許淑華 南投

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