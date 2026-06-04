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彰化警邀王中平拍防詐影片 逼真演出提升宣傳效果

中央社／ 彰化4日電
為宣導反詐騙，彰化警方邀藝人王中平（中）扮演前往銀行領取大筆現金欲匯款的民眾，員警到場提醒恐遇詐騙，影片拍攝內容生動逼真，讓民眾以為王中平也被騙，達到宣傳效果。圖／中央社（彰化警分局提供）
為宣導反詐騙，彰化警方邀藝人王中平（中）扮演前往銀行領取大筆現金欲匯款的民眾，員警到場提醒恐遇詐騙，影片拍攝內容生動逼真，讓民眾以為王中平也被騙，達到宣傳效果。圖／中央社（彰化警分局提供）

為宣導反詐騙彰化縣警方邀藝人王中平扮演民眾前往銀行領取現金，準備匯款給朋友，員警到場提醒可能是詐騙，影片內容逼真，讓民眾以為王中平也被騙，達到宣傳效果。

彰化縣警察局彰化分局發布新聞稿指出，為深化社區防詐意識，彰化分局籌劃實境防詐演練，邀請藝人王中平扮演落入假投資陷阱的驚惶民眾，在影片中因誤信朋友「保證獲利、翻倍報酬」的話術，前往銀行臨櫃提款，差點把賺來的辛苦錢雙手奉上。

彰化分局指出，影片將貼上臉書（Facebook）彰化分局的粉絲專頁，供民眾觀賞，宣導反詐騙；彰化分局長劉千祥說，警政署統計，今年4月全台因詐騙導致的財產損失就高達新台幣49億多元，而詐團常冒充檢察官假稱民眾帳戶涉案需監管，或利用AI深偽技術變造假聲音、假影像及搭配假網拍一頁式廣告，提供假賣貨便連結等手法狂撈不法利得。

劉千祥呼籲，民眾接到可疑訊息，宣稱高報酬投資、帳戶涉及刑案或網拍扣款錯誤等來電，不要慌張，立刻掛斷電話，拒絕聽從對方指示去銀行提款、臨櫃匯款或操作ATM；第一時間撥打165反詐騙諮詢專線，或利用警政署建置的「打詐儀錶板」網站掌握最新詐騙趨勢。

彰化 王中平 詐騙 打詐

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