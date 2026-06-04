快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台水整合彰投供水系統 南投5營運所7月起納入第11區管理處

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台水公司為整合彰化與南投供水系統，自7月1日起，將原隸屬台水公司第4區管理處的南投縣南投、草屯、竹山、埔里及水里等5個自來水營運所，改納入第11區管理處。圖／取自水公司官網
台水公司為整合彰化與南投供水系統，自7月1日起，將原隸屬台水公司第4區管理處的南投縣南投、草屯、竹山、埔里及水里等5個自來水營運所，改納入第11區管理處。圖／取自水公司官網

彰化南投地理位置相連，同屬烏溪與濁水溪流域，在水源開發與供水調度有高度關聯性，台水公司為整合彰化與南投供水系統，自7月1日起，將原隸屬台水公司第4區管理處的南投縣南投、草屯、竹山、埔里及水里等5個自來水營運所，改納入第11區管理處。

台水公司第11區管理處轄彰化縣，處長郭家憲表示，南投等5個自來水營運所納入管轄後，將透過靈活調度、在地化專業服務及營運區域重新劃分，期能有效提升供水穩定性及緊急應變效率，全面優化用戶服務，致力打造更穩定、更安心的用水環境。

郭家憲表示，本次轄區移轉作業，為確保過渡期間用戶權益，相關業務交接、系統整合及人力配置等均已陸續完成。7月1日後，民眾若有相關用水諮詢、繳費、申請異動等需求，仍可至原有服務據點辦理，或撥打台水公司客服專線「1910」洽詢；各項用水權益、繳費方式及合約條款等均不受影響，請民眾放心。

南投 台水 彰化

延伸閱讀

因應嘉科園區用水 布袋港外興建海水淡化廠引起漁民關切

如廁文化有待改善！ 彰化友善公廁所僅17座、衛生紙入馬桶僅27%

中市太平行政中心揭牌啟用 盧秀燕：不僅行政還有托育功能

台南仁德汙水下水道二期7月開工 減少汙染二仁溪各支流及三爺溪

相關新聞

台中水湳轉運中心進入最後驗收階段 今天起公告招商

台中市水湳經貿園區各項重大建設陸續到位，「綠美圖」與「台中國際會展中心」已完工啟用，帶動大量人流，「水湳轉運中心」已竣工，進入最後驗收階段，交通局今天起正式公告招商，要讓水湳轉運中心接軌重大建設效益迎商機。

彰化5連霸女議員賴清美交棒兒子 這件事堅持不中斷

彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁，讓扶助家庭在佳節前夕感受到來自社會的關懷與溫暖。

國小通學步道崎嶇！民代爭取中央補助4980萬翻新清水五權路

台中市清水區五權路是大秀國小學童上下學的通學要道，也是鄉親前往清水運動場的主要路徑，因人行步道因年久失修，長年呈現老舊破損、高低崎嶇等現象，連帶道路路面也有嚴重的龜裂問題，對用路人及學童安全造成隱憂，在地立委蔡其昌積極向中央，成功爭取高達82%的補助經費達4980萬元，道路改善工程在地方期盼下總算順利啟動。

如廁文化有待改善！ 彰化友善公廁所僅17座、衛生紙入馬桶僅27%

彰化縣積極改善如廁文化，全縣1559座列管公廁，目前僅17座設置性別友善廁所，對於比較符合衛生觀念的「衛生紙丟馬桶」條件的公廁則只有27%、採坐式馬桶則只有42%，環保局指出，將積極克服既有設施條件限制，並宣導改變民眾使用的習慣。

半年內第4度故障 中捷尖峰時段停駛

台中捷運昨早七時許無預警全線暫停營運，正值通勤尖峰時段，造成大量上班族與學生行程受阻。台中市議會民進黨團批評，中捷不到半年發生四次故障事件，讓民眾對大眾運輸的安全產生疑慮，要求徹查故障原因並改善。

人命多廉價？10年前遭檢舉停工…彰化某工地又被抓包亂搞 縣府出手了

彰化市延平里大埔路459巷有一處仍未完工的建築，約10年前因民眾檢舉違章而停工，附近民眾指稱，最近二樓改採鋼構建築，結構安全堪虞。縣府建設處表示，經查出這處建築未申請建築執照，已函請彰化市公所查報違章，並勒令停工，等取得建照才得施工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。