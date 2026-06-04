台水整合彰投供水系統 南投5營運所7月起納入第11區管理處

彰化與南投地理位置相連，同屬烏溪與濁水溪流域，在水源開發與供水調度有高度關聯性，台水公司為整合彰化與南投供水系統，自7月1日起，將原隸屬台水公司第4區管理處的南投縣南投、草屯、竹山、埔里及水里等5個自來水營運所，改納入第11區管理處。

台水公司第11區管理處轄彰化縣，處長郭家憲表示，南投等5個自來水營運所納入管轄後，將透過靈活調度、在地化專業服務及營運區域重新劃分，期能有效提升供水穩定性及緊急應變效率，全面優化用戶服務，致力打造更穩定、更安心的用水環境。

郭家憲表示，本次轄區移轉作業，為確保過渡期間用戶權益，相關業務交接、系統整合及人力配置等均已陸續完成。7月1日後，民眾若有相關用水諮詢、繳費、申請異動等需求，仍可至原有服務據點辦理，或撥打台水公司客服專線「1910」洽詢；各項用水權益、繳費方式及合約條款等均不受影響，請民眾放心。