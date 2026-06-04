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彰化5連霸女議員賴清美交棒兒子 這件事堅持不中斷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁。圖／彰化家扶中心提供
彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁。圖／彰化家扶中心提供

彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁，讓扶助家庭在佳節前夕感受到來自社會的關懷與溫暖。

賴清美表示，20年前因不忍看見許多弱勢家庭及隔代教養孩童，因經濟困難無法在端午節享用粽子，發起「送愛心粽到家扶」活動。從第一年開始，不論原物料價格如何波動，她都自籌經費、號召志工，選用優質在地食材包製愛心粽，20年來累計送出上萬顆粽子，不僅傳遞節慶溫暖，更承載著對弱勢兒少長年不變的關懷。

「一眨眼竟然就20年了。」即將卸任議員職務的賴清美表示，即將告別服務多年的民意代表身分，感謝多年來支持活動的善心人士、志工夥伴，讓一份善念持續匯聚成支持弱勢家庭的重要力量。

長期響應活動的黃雍筆表示，只要賴清美登高一呼邀請響應愛心粽活動，他總是支持。未來即使賴清美卸任，也會持續支持這項公益活動。

賴清美也將手中的「愛心粽」交棒給兒子曾煥燁，象徵服務地方與關懷弱勢的精神延續。曾煥燁表示，愛心粽不只是一項活動，更是母親對家扶兒的承諾，雖然母親即將卸任，但這份愛心不會中斷，未來將以年輕世代的活力與創新思維持續推動，讓活動辦得更大、走得更深。

彰化家扶中心主任王震光表示，許多家扶兒來自單親或隔代教養家庭，每逢節日特別容易感到失落，但賴清美20年來從不缺席的關懷，讓孩子們感受到自己並未被社會遺忘。

彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶20年，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心。圖／彰化家扶中心提供
彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶20年，今年再度將一串串愛心粽送到彰化家扶中心。圖／彰化家扶中心提供

彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁。圖／彰化家扶中心提供
彰化縣議員賴清美多年來堅持在端午節前送愛到家扶，今天也將「愛心粽」任務交棒給將參選彰化縣議員的兒子曾煥燁。圖／彰化家扶中心提供

彰化 賴清美 端午節

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